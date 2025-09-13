Америка наказывает иностранные компании за поставки в Россию

Министерство торговли США опубликовало список компаний из Китая, Индии, Турции и других стран, в отношении которых будут введены экспортные ограничения. Они вступят в силу 16 сентября.

Проект документа опубликован в Федеральном реестре США. В нем указано, что под ограничения попадут 23 китайских компании, три турецких, две — из ОАЭ, по одной — из Индии, Ирана, Сингапура и Тайваня.

Министерство торговли США заявляет, что действия всех структур, в отношении которых вводятся ограничения, противоречат интересам национальной безопасности и внешней политики США. Как поясняет ведомство, компании осуществляли поставки в интересах военно-промышленного комплекса в Россию, а также экспортировали в страну американскую продукцию без необходимого разрешения.