Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

Финал в Шанхае: Азербайджан и еще семь лучших команд

Эльмир Алиев, отдел спорта
03:13 163

Сегодня в Шанхае стартует финальный этап Женской серии ФИБА по баскетболу 3х3, в котором примет участие и сборная Азербайджана.

Наша команда, завоевавшая на днях серебряные медали чемпионата Европы, сыграет в группе «B» вместе со сборной Нидерландов U-25, а также с Канадой и румынским клубом «Рапид».

В 11:25 по бакинскому времени начнется первый матч с Канадой, в 13:25 - с Нидерландами, в 16:55 - с «Рапидом».

В группе «А» выступят основная команда Нидерландов, Испания, «Улан-Батор Амазонс» (Монголия) и «Шанхай Редуингс» (Китай).

Напомним, в финале чемпионата Европы сборная Азербайджана проиграла именно нидерландкам. Из той команды в Шанхае будут задействованы две баскетболистки.

Состав нашей команды остался неизменным: Дина Ульянова, Александра Молленхауэр, Эрика Картер и Брианна Фрейзер.

Азербайджан завоевал право выступать в финальном этапе благодаря успешной игре на предыдущих турнирах серии. Наша команда в этом году выиграла этапы в Бухаресте и Сумгаите.

