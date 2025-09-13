Российские военные опять в трубе

В Сети публикуют кадры с якобы российскими военными, перемещающимися по газовой трубе в Купянске Харьковской области Украины. Официальных данных от Минобороны России пока что нет.

О том, как РФ вводит свои силы в Купянск через трубу, вчера сообщал военный паблик Deep State. Путь до окраин Купянска занимает около четырех суток, поэтому по маршруту предусмотрены места для отдыха и запасы провизии. Длина маршрута - 4 км.

8 марта российские войска проникли в тыл ВСУ через участок магистрального газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. Российские военные ползли по газопроводу 14 километров в течение шести суток, испытывая нехватку кислорода и воды, рассказывал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Украинская сторона подтвердила факт проникновения российских войск через газопровод, однако утверждала, что операция была обнаружена и по российским силам были нанесены удары, приведшие к значительным потерям.

В конце июня 2025 года российская пропагандистка Анастасия Кашеварова заявила, что у российских военных, участвовавших в операции, были выявлены рак легких и тромбоэмболия легочной артерии. По словам Кашеваровой, несколько военных погибли в ходе операции, а выжившим ставят диагноз «острый бронхит средней степени тяжести» и выплачивают лишь по 100 тысяч рублей в качестве компенсации, лишая положенных выплат и наград.