Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

Российские военные опять в трубе

10:00 2040

В Сети публикуют кадры с якобы российскими военными, перемещающимися по газовой трубе в Купянске Харьковской области Украины. Официальных данных от Минобороны России пока что нет.

О том, как РФ вводит свои силы в Купянск через трубу, вчера сообщал военный паблик Deep State. Путь до окраин Купянска занимает около четырех суток, поэтому по маршруту предусмотрены места для отдыха и запасы провизии. Длина маршрута - 4 км.

8 марта российские войска проникли в тыл ВСУ через участок магистрального газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. Российские военные ползли по газопроводу 14 километров в течение шести суток, испытывая нехватку кислорода и воды, рассказывал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Украинская сторона подтвердила факт проникновения российских войск через газопровод, однако утверждала, что операция была обнаружена и по российским силам были нанесены удары, приведшие к значительным потерям.

В конце июня 2025 года российская пропагандистка Анастасия Кашеварова заявила, что у российских военных, участвовавших в операции, были выявлены рак легких и тромбоэмболия легочной артерии. По словам Кашеваровой, несколько военных погибли в ходе операции, а выжившим ставят диагноз «острый бронхит средней степени тяжести» и выплачивают лишь по 100 тысяч рублей в качестве компенсации, лишая положенных выплат и наград.

Имамоглу будет защищать осужденный адвокат
Имамоглу будет защищать осужденный адвокат
10:44 312
Продолжаются задержания глав стамбульских муниципалитетов
Продолжаются задержания глав стамбульских муниципалитетов
10:34 455
Российские военные опять в трубе
Российские военные опять в трубе ВИДЕО
10:00 2041
Финал в Шанхае: Азербайджан и еще семь лучших команд
Финал в Шанхае: Азербайджан и еще семь лучших команд
03:13 2795
Солдаты снова целятся в непальцев
Солдаты снова целятся в непальцев объектив haqqin.az
02:28 2384
«Генрих и Лейла»
«Генрих и Лейла» фото
02:24 5724
Зангезур достиг показателей Апшерона
Зангезур достиг показателей Апшерона правительственная трибуна
02:12 4315
Новые детали операции Израиля в Катаре
Новые детали операции Израиля в Катаре новость дополнена
02:01 3624
Эксперты бьют тревогу: воды в Азербайджане становится все меньше
Эксперты бьют тревогу: воды в Азербайджане становится все меньше наши беды
01:32 4720
В Сирии началась война всех против всех. Новая резня!
В Сирии началась война всех против всех. Новая резня! наши подробности, все еще актуально
12 сентября 2025, 21:29 5543
Повстанцы напали на жителей деревни
Повстанцы напали на жителей деревни объектив haqqin.az
01:49 2585

