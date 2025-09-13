Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал в Одессу, сообщают украинские СМИ.

Ранее Джонсон призвал разрешить Вооруженным силам Украины бить по военным базам в России. Он добавил, что сейчас Украина больше всего нуждается в финансовой помощи для развития оборонных способностей.

В июле стало известно, что министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль посетил с секретным визитом Одессу. Во время поездки он заявил, что намерен добиваться от стран-партнеров продолжения поставок Киеву систем для защиты от ракет и дронов.