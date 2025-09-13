USD 1.7000
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

Землетрясение в России привело к угрозе для США

10:20 1004

Сильное землетрясение зафиксировали на полуострове Камчатка (Россия). Как пишут российские СМИ, оно было ощутимым.

«Произошло землетрясение мощностью шесть баллов. В Петропавловске-Камчатском было ощутимым, остальные данные уточняются», - сообщили в геофизических службах.

По их данным, подземные толчки зарегистрированы в 123 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 46,8 км. Их магнитуда составила 6.3.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) объявило угрозу образования цунами из-за землетрясения на Камчатке. По информации NOAA, магнитуда землетрясения составила 7,5.

Имамоглу будет защищать осужденный адвокат
Имамоглу будет защищать осужденный адвокат
10:44 312
Продолжаются задержания глав стамбульских муниципалитетов
Продолжаются задержания глав стамбульских муниципалитетов
10:34 458
Российские военные опять в трубе
Российские военные опять в трубе ВИДЕО
10:00 2046
Финал в Шанхае: Азербайджан и еще семь лучших команд
Финал в Шанхае: Азербайджан и еще семь лучших команд
03:13 2796
Солдаты снова целятся в непальцев
Солдаты снова целятся в непальцев объектив haqqin.az
02:28 2385
«Генрих и Лейла»
«Генрих и Лейла» фото
02:24 5726
Зангезур достиг показателей Апшерона
Зангезур достиг показателей Апшерона правительственная трибуна
02:12 4318
Новые детали операции Израиля в Катаре
Новые детали операции Израиля в Катаре новость дополнена
02:01 3625
Эксперты бьют тревогу: воды в Азербайджане становится все меньше
Эксперты бьют тревогу: воды в Азербайджане становится все меньше наши беды
01:32 4723
В Сирии началась война всех против всех. Новая резня!
В Сирии началась война всех против всех. Новая резня! наши подробности, все еще актуально
12 сентября 2025, 21:29 5543
Повстанцы напали на жителей деревни
Повстанцы напали на жителей деревни объектив haqqin.az
01:49 2585

