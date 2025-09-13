Землетрясение в России привело к угрозе для США

Сильное землетрясение зафиксировали на полуострове Камчатка (Россия). Как пишут российские СМИ, оно было ощутимым.

«Произошло землетрясение мощностью шесть баллов. В Петропавловске-Камчатском было ощутимым, остальные данные уточняются», - сообщили в геофизических службах.

По их данным, подземные толчки зарегистрированы в 123 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 46,8 км. Их магнитуда составила 6.3.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) объявило угрозу образования цунами из-за землетрясения на Камчатке. По информации NOAA, магнитуда землетрясения составила 7,5.