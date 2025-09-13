Имамоглу будет защищать осужденный адвокат

Адвокат отстраненного мэра Стамбула Экрема Имамоглу - Мехмет Пехливан будет представлять интересы своего клиента, отбывающего заключение, подключаясь по видеосвязи через систему SEGBIS из тюрьмы, так как сам также является фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает Ahaber.

12 сентября состоялось первое слушание по делу Имамоглу, в ходе которого он не признал свою вину в деле о его поддельном дипломе.

Между тем в материалах обвинения указано, что он был осведомлен о нарушениях и незаконном характере его перевода из вуза на Северном Кипре в Стамбульский университет. В связи с этим прокуратура считает его виновным и требует наказания в виде лишения свободы на срок от 2 до 9 лет.