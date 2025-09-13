USD 1.7000
EUR 1.9934
RUB 2.0047
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

Имамоглу будет защищать осужденный адвокат

10:44 314

Адвокат отстраненного мэра Стамбула Экрема Имамоглу - Мехмет Пехливан будет представлять интересы своего клиента, отбывающего заключение, подключаясь по видеосвязи через систему SEGBIS из тюрьмы, так как сам также является фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает Ahaber.

12 сентября состоялось первое слушание по делу Имамоглу, в ходе которого он не признал свою вину в деле о его поддельном дипломе.

Между тем в материалах обвинения указано, что он был осведомлен о нарушениях и незаконном характере его перевода из вуза на Северном Кипре в Стамбульский университет. В связи с этим прокуратура считает его виновным и требует наказания в виде лишения свободы на срок от 2 до 9 лет.

