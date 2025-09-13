Враги наступают, но президент Сербии настороже

На попытки свержения власти в Сербии извне «было потрачено 4 млрд долларов», заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала TV Informer.

По его словам, организаторами кампании выступают иностранные разведслужбы трех стран, которые «создали сеть по работе со студентами и молодежью для подрыва ценностей сербского общества».

«В разрушение Сербии вложено 4 миллиарда долларов. Главные организаторы — извне, они создавали сеть и собирали людей, сеть студентов и детей, что пугает и разрушает основные ценности нашего общества», — заявил Вучич.

Он отметил, что не может назвать конкретные страны, чтобы не усложнять международное положение Сербии.