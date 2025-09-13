USD 1.7000
EUR 1.9934
RUB 2.0047
Подписаться на уведомления
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Новость дня
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

Враги наступают, но президент Сербии настороже

10:59 145

На попытки свержения власти в Сербии извне «было потрачено 4 млрд долларов», заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала TV Informer.

По его словам, организаторами кампании выступают иностранные разведслужбы трех стран, которые «создали сеть по работе со студентами и молодежью для подрыва ценностей сербского общества».

«В разрушение Сербии вложено 4 миллиарда долларов. Главные организаторы — извне, они создавали сеть и собирали людей, сеть студентов и детей, что пугает и разрушает основные ценности нашего общества», — заявил Вучич.

Он отметил, что не может назвать конкретные страны, чтобы не усложнять международное положение Сербии.

Имамоглу будет защищать осужденный адвокат
Имамоглу будет защищать осужденный адвокат
10:44 318
Продолжаются задержания глав стамбульских муниципалитетов
Продолжаются задержания глав стамбульских муниципалитетов
10:34 465
Российские военные опять в трубе
Российские военные опять в трубе ВИДЕО
10:00 2057
Финал в Шанхае: Азербайджан и еще семь лучших команд
Финал в Шанхае: Азербайджан и еще семь лучших команд
03:13 2799
Солдаты снова целятся в непальцев
Солдаты снова целятся в непальцев объектив haqqin.az
02:28 2385
«Генрих и Лейла»
«Генрих и Лейла» фото
02:24 5728
Зангезур достиг показателей Апшерона
Зангезур достиг показателей Апшерона правительственная трибуна
02:12 4319
Новые детали операции Израиля в Катаре
Новые детали операции Израиля в Катаре новость дополнена
02:01 3626
Эксперты бьют тревогу: воды в Азербайджане становится все меньше
Эксперты бьют тревогу: воды в Азербайджане становится все меньше наши беды
01:32 4730
В Сирии началась война всех против всех. Новая резня!
В Сирии началась война всех против всех. Новая резня! наши подробности, все еще актуально
12 сентября 2025, 21:29 5544
Повстанцы напали на жителей деревни
Повстанцы напали на жителей деревни объектив haqqin.az
01:49 2586

ЭТО ВАЖНО

Имамоглу будет защищать осужденный адвокат
Имамоглу будет защищать осужденный адвокат
10:44 318
Продолжаются задержания глав стамбульских муниципалитетов
Продолжаются задержания глав стамбульских муниципалитетов
10:34 465
Российские военные опять в трубе
Российские военные опять в трубе ВИДЕО
10:00 2057
Финал в Шанхае: Азербайджан и еще семь лучших команд
Финал в Шанхае: Азербайджан и еще семь лучших команд
03:13 2799
Солдаты снова целятся в непальцев
Солдаты снова целятся в непальцев объектив haqqin.az
02:28 2385
«Генрих и Лейла»
«Генрих и Лейла» фото
02:24 5728
Зангезур достиг показателей Апшерона
Зангезур достиг показателей Апшерона правительственная трибуна
02:12 4319
Новые детали операции Израиля в Катаре
Новые детали операции Израиля в Катаре новость дополнена
02:01 3626
Эксперты бьют тревогу: воды в Азербайджане становится все меньше
Эксперты бьют тревогу: воды в Азербайджане становится все меньше наши беды
01:32 4730
В Сирии началась война всех против всех. Новая резня!
В Сирии началась война всех против всех. Новая резня! наши подробности, все еще актуально
12 сентября 2025, 21:29 5544
Повстанцы напали на жителей деревни
Повстанцы напали на жителей деревни объектив haqqin.az
01:49 2586
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться