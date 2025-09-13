USD 1.7000
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что даже обсуждения возможных территориальных уступок со стороны Украины означают попасть в «российскую ловушку». Об этом она сказала в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Так Каллас отреагировала на результаты опросов в Германии, согласно которым большинство жителей выступает за уступки со стороны Украины ради мира. По ее словам, это классическая тактика ведения переговоров со стороны России: сначала предъявлять требования на то, что ей никогда не принадлежало, а затем переходить к угрозам.

«В конце концов, россияне получают больше, чем они когда-либо осмеливались мечтать. Эта дискуссия о возможных территориальных уступках является ловушкой, и мы не должны в нее попасть. Россияне хотят, чтобы мы обсуждали, от чего Украина должна отказаться ради мира, при этом полностью игнорируя тот факт, что сам Кремль до сих пор не пошел ни на какие уступки», — отметила Каллас.

Она добавила, что российский президент Владимир Путин пытается продвигать идею, будто компромиссом является сохранение за Россией территорий, уже находящихся под ее контролем.

«Это не совсем компромисс, если до этого выдвигались абсолютно возмутительные требования. Поэтому я еще раз говорю: мы не должны попасть в ловушку Путина. Наша цель должна заключаться в том, чтобы эта война не была выгодной для Путина. Вознаграждением за агрессию будет больше войны, а не меньше», — подчеркнула Каллас.

