НАТО о российских ракетах в Лондоне и Мадриде

Российские ракеты могут быстро долететь до Лондона или Мадрида, поэтому соответствующая угроза есть не только для стран восточного фланга НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте на пресс-конференции, где было объявлено о запуске операции «Восточный часовой».

По словам генсека организации, ему не нравится «вся эта концепция мышления в терминах «восточного фланга». Рютте объяснил, что она создает впечатление, что, если кто-то живет в Лондоне или Мадриде, то он якобы находится «в большей безопасности», чем если бы его местом жительством был Таллин. Генсек НАТО отметил, что «это не так».

«Потому что эти новейшие российские ракеты, когда их запустят, они летят со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, и доберутся до Мадрида или Лондона всего на пять или десять минут позже, чем до Таллина или Вильнюса», — продолжил Рютте.

Он также сказал, что члены НАТО должны воспринимать ситуацию так, будто все государства альянса живут на восточном фланге.

12 сентября Рютте объявил о запуске операции «Восточный часовой», которая предусматривает переброску авиации, систем ПВО и военных контингентов в Польшу и другие страны восточного фланга — ближе к границам Беларуси и России.