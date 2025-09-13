Что стоит за арестами в бизнес-империи Турции?

Накануне рано утром в Стамбуле началась масштабная операция против одной из наиболее заметных бизнес-империй последних лет — Can Holding.
Решением прокуратуры района Кючюкчекмедже были задержаны десять человек, включая владельцев холдинга Мехмета Шакира Джана, Камала Джана и Кенана Текдага. В список активов Can Holding входят медиаструктуры Habertürk, Show TV и Bloomberg, Университет Бильги, колледж Doğa и топливный терминал Харамидере. После арестов управление 121 компанией было передано Фонду страхования вкладов (TMSF).
Жандармские подразделения вошли в медиацентр Can Holding в районе Таксим, одновременно обыски проводились во всех компаниях, связанных с холдингом. Сам факт участия жандармерии, которая обычно задействуется для борьбы с терроризмом, придает операции особую значимость. Официальные органы пока воздерживаются от заявлений, однако назначение внешнего управляющего расценивается как новый этап расследования по делу об отмывании денег и мошенничестве.
По сведениям haqqin.az, полученным из источников в Анкаре, обсуждения вокруг будущего Can Holding начались еще за неделю до арестов. Внутри правящей Партии справедливости и развития были определенные разногласия, но в итоге там пришли к решению о полномасштабной операции. Шамиль Тайяр, бывший депутат от Партии справедливости и развития, прокомментировал случившееся как событие, «которое определенные лица пытались, но не смогли предотвратить».
История Can Holding — это стремительный взлет за последние пять лет. В 2019 году холдинг приобрёл Университет Бильги за 90 миллионов долларов, в 2022 году — топливный терминал Харамидере у австрийских OVM и MKT, а затем колледж Doğa, насчитывающий свыше ста кампусов и более 50 тысяч студентов. Сделка по Doğa была заключена после громких репортажей телеканала Habertürk о долгах этого учебного заведения на сумму 60 миллионов долларов. Вскоре холдинг заявил, что задолженность погашена, но детали сделки остались нераскрытыми.
Параллельно Can Holding закрепился в медиасекторе, приобретя у Ciner Holding за 800 миллионов долларов телеканалы Show TV, Habertürk и Bloomberg. Кенан Текдаг, родственник семьи Джан, сохранил после сделки руководящие позиции. Наличие в портфеле группы столь влиятельных медиаактивов усилило общественный резонанс нынешней операции, придав ей беспрецедентный политический и информационный вес.
Однако за фасадом бизнес-успеха, по мнению следствия, скрывалась масштабная криминальная схема. Налоговая проверка в районе Кючюкчекмедже выявила «отмывание» средств на сумму 254 миллиона турецких лир, а также поступления в размере 86 миллиардов турецких лир из неустановленных источников в 2020–2021 годах. Проверка переросла в уголовное дело по статье «создание преступной организации», не случайно расследование курируют жандармские силы.
Напомним, что еще в 2016 году имя Мехмета Шакира Джана всплывало в связи с делом о контрабанде сигарет, но тогда скандал не получил развития. Впоследствии «империя Джанов» развивалась почти беспрепятственно. Владелец Can Holding появлялся рядом с влиятельными политиками, телеканалы предоставляли эфир как представителям власти, так и оппозиции, а в 2022 году СМИ активно обсуждали визит семьи Джан к Бинали Йылдырыму после его аварии в Азербайджане.
И вот теперь следствие подозревает, что за публичной демонстрацией открытости скрывались контрабандные операции с нефтью, уклонение от налогов и масштабные махинации с финансовыми потоками. Эксперты полагают, что дело Can Holding может затронуть не только бизнес-круги, но и бюрократию, а, возможно, и некоторых представителей политической элиты.
Становится очевидно, что этот вопрос уже вышел далеко за рамки корпоративного расследования и приобрел характер системного удара по огромной бизнес-группировке, успевшей стать символом стремительного обогащения в новой Турции.