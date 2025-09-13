Что стоит за арестами в бизнес-империи Турции?

Накануне рано утром в Стамбуле началась масштабная операция против одной из наиболее заметных бизнес-империй последних лет — Can Holding. Решением прокуратуры района Кючюкчекмедже были задержаны десять человек, включая владельцев холдинга Мехмета Шакира Джана, Камала Джана и Кенана Текдага. В список активов Can Holding входят медиаструктуры Habertürk, Show TV и Bloomberg, Университет Бильги, колледж Doğa и топливный терминал Харамидере. После арестов управление 121 компанией было передано Фонду страхования вкладов (TMSF).

Жандармские подразделения вошли в медиацентр Can Holding в районе Таксим, одновременно обыски проводились во всех компаниях, связанных с холдингом. Сам факт участия жандармерии, которая обычно задействуется для борьбы с терроризмом, придает операции особую значимость. Официальные органы пока воздерживаются от заявлений, однако назначение внешнего управляющего расценивается как новый этап расследования по делу об отмывании денег и мошенничестве. По сведениям haqqin.az, полученным из источников в Анкаре, обсуждения вокруг будущего Can Holding начались еще за неделю до арестов. Внутри правящей Партии справедливости и развития были определенные разногласия, но в итоге там пришли к решению о полномасштабной операции. Шамиль Тайяр, бывший депутат от Партии справедливости и развития, прокомментировал случившееся как событие, «которое определенные лица пытались, но не смогли предотвратить». История Can Holding — это стремительный взлет за последние пять лет. В 2019 году холдинг приобрёл Университет Бильги за 90 миллионов долларов, в 2022 году — топливный терминал Харамидере у австрийских OVM и MKT, а затем колледж Doğa, насчитывающий свыше ста кампусов и более 50 тысяч студентов. Сделка по Doğa была заключена после громких репортажей телеканала Habertürk о долгах этого учебного заведения на сумму 60 миллионов долларов. Вскоре холдинг заявил, что задолженность погашена, но детали сделки остались нераскрытыми.