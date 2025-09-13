USD 1.7000
EUR 1.9934
RUB 2.0047
Подписаться на уведомления
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Новость дня
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

Кровавое нападение талибов

11:39 1675

В засаде на северо-западе Пакистана, устроенной боевиками группировки «Техрик-и-Талибан Пакистан», погибли по меньшей мере 12 сотрудников пакистанских сил безопасности. Об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на представители местных органов власти и сил безопасности.

«Военный конвой подвергся нападению в районе Факир Сарай в Верхнем Южном Вазиристане около 04:00 утра. Неизвестные открыли огонь с обеих сторон из тяжелого оружия, в результате чего погибли 12 сотрудников сил безопасности», - сообщил представитель местных властей.

Сотрудник сил безопасности, находившийся на месте, подтвердил число жертв и отметил, что нападавшие завладели оружием конвоя.

Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Техрик-и-Талибан Пакистан». 

Летят дроны. Летят утки. Летят слова
Летят дроны. Летят утки. Летят слова горячая тема
13:26 919
Лукашенко действует в рамках дозволенного Кремлем
Лукашенко действует в рамках дозволенного Кремлем Анджей Пукшто комментирует для haqqin.az
02:00 4029
Финал в Шанхае: Азербайджан уступил Канаде и обыграл Нидерланды
Финал в Шанхае: Азербайджан уступил Канаде и обыграл Нидерланды обновлено 13:48
13:48 3954
Америка в шаге от гражданской войны
Америка в шаге от гражданской войны главная тема
13:04 1329
Эксперты бьют тревогу: воды в Азербайджане становится все меньше
Эксперты бьют тревогу: воды в Азербайджане становится все меньше наши беды
01:32 5635
Что стоит за арестами в бизнес-империи Турции?
Что стоит за арестами в бизнес-империи Турции? наши подробности
11:21 2742
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов? все еще актуально
00:29 8896
ООН обвинила Россию
ООН обвинила Россию
12:50 1457
Китай о вторжении российских дронов в Польшу
Китай о вторжении российских дронов в Польшу
12:11 2642
«Бразильского Трампа» посадили на 27 лет
«Бразильского Трампа» посадили на 27 лет по горячим следам
12 сентября 2025, 22:14 3144
НАТО о российских ракетах в Лондоне и Мадриде
НАТО о российских ракетах в Лондоне и Мадриде
11:21 2152

ЭТО ВАЖНО

Летят дроны. Летят утки. Летят слова
Летят дроны. Летят утки. Летят слова горячая тема
13:26 919
Лукашенко действует в рамках дозволенного Кремлем
Лукашенко действует в рамках дозволенного Кремлем Анджей Пукшто комментирует для haqqin.az
02:00 4029
Финал в Шанхае: Азербайджан уступил Канаде и обыграл Нидерланды
Финал в Шанхае: Азербайджан уступил Канаде и обыграл Нидерланды обновлено 13:48
13:48 3954
Америка в шаге от гражданской войны
Америка в шаге от гражданской войны главная тема
13:04 1329
Эксперты бьют тревогу: воды в Азербайджане становится все меньше
Эксперты бьют тревогу: воды в Азербайджане становится все меньше наши беды
01:32 5635
Что стоит за арестами в бизнес-империи Турции?
Что стоит за арестами в бизнес-империи Турции? наши подробности
11:21 2742
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов? все еще актуально
00:29 8896
ООН обвинила Россию
ООН обвинила Россию
12:50 1457
Китай о вторжении российских дронов в Польшу
Китай о вторжении российских дронов в Польшу
12:11 2642
«Бразильского Трампа» посадили на 27 лет
«Бразильского Трампа» посадили на 27 лет по горячим следам
12 сентября 2025, 22:14 3144
НАТО о российских ракетах в Лондоне и Мадриде
НАТО о российских ракетах в Лондоне и Мадриде
11:21 2152
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться