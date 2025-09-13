Кровавое нападение талибов

В засаде на северо-западе Пакистана, устроенной боевиками группировки «Техрик-и-Талибан Пакистан», погибли по меньшей мере 12 сотрудников пакистанских сил безопасности. Об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на представители местных органов власти и сил безопасности.

«Военный конвой подвергся нападению в районе Факир Сарай в Верхнем Южном Вазиристане около 04:00 утра. Неизвестные открыли огонь с обеих сторон из тяжелого оружия, в результате чего погибли 12 сотрудников сил безопасности», - сообщил представитель местных властей.

Сотрудник сил безопасности, находившийся на месте, подтвердил число жертв и отметил, что нападавшие завладели оружием конвоя.

Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Техрик-и-Талибан Пакистан».