Тяжкие обвинения соратнику Саакашвили

Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинение бывшему лидеру оппозиционной партии «Единое национальное движение», основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили, Левану Хабеишвили. Об этом грузинским СМИ заявил прокурор Бека Квициани.
По его словам, Хабеишвили обвиняют в публичных призывах к насильственному свержению власти.
«Обвиняемый с июня 2025 года в телеэфирах и с помощью социальных сетей систематически призывал граждан к совершению таких действий, как свержение государственной власти, и говорил о конкретной дате и месте», - сказал прокурор.
11 сентября СГБ Грузии сообщила об аресте экс-министра обороны Джуаншера Бурчуладзе по обвинению в коррупции и о задержании бывшего лидера партии «Единое национальное движение» Левана Хабеишвили.