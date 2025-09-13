Тяжкие обвинения соратнику Саакашвили

По его словам, Хабеишвили обвиняют в публичных призывах к насильственному свержению власти.

«Обвиняемый с июня 2025 года в телеэфирах и с помощью социальных сетей систематически призывал граждан к совершению таких действий, как свержение государственной власти, и говорил о конкретной дате и месте», - сказал прокурор.

11 сентября СГБ Грузии сообщила об аресте экс-министра обороны Джуаншера Бурчуладзе по обвинению в коррупции и о задержании бывшего лидера партии «Единое национальное движение» Левана Хабеишвили.