Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Китай о вторжении российских дронов в Польшу

Китай о вторжении российских дронов в Польшу

Китай считает, что вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши — это «побочный эффект кризиса в Украине». Пекин призывает «сохранять спокойствие», заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан на заседании Совбеза ООН.

Представитель Китая призвал «все стороны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность». По его мнению, споры должны быть надлежащим образом решены путем диалога и консультаций. Гэн Шуан отметил, что нужно предотвращать эскалацию конфликта.

«В нынешней ситуации любое недоразумение или ошибочное суждение углубит дефицит доверия. Любая конфронтационная риторика может спровоцировать эскалацию конфликта. Любое военное противостояние может вызвать более масштабные беспорядки», — заявил он. 

Заместитель постпреда Китая назвал инцидент с дронами РФ в Польше «побочным эффектом украинского кризиса». Он напомнил об «определенном положительном импульсе» в диалоге и переговорах, отметив при этом, что по ряду ключевых вопросов позиции сторон остаются «очень отдаленными».

«Китай призывает все стороны придерживаться трех принципов, а именно: не допускать распространения конфликта с поля боя на территорию других стран, не прибегать к эскалации конфликта и не допускать разжигания конфликта ни с одной стороны, а также способствовать деэскалации», — добавил он.

