Cпецназ шести стран в Азербайджане

В Азербайджане продолжаются многонациональные совместные учения «Вечное братство – IV» с участием азербайджанского спецназа и военных Казахстана, Катара, Узбекистана, Пакистана и Турции. Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана.

«Подразделения специального назначения продолжают подготовку в рамках учений, где особое внимание уделяется обмену опытом между силами специального назначения дружественных и союзных государств при проведении совместных специальных операций, совершенствованию навыков организации взаимодействия, а также развитию способностей и умений по ведению совместных операций при необходимости», - отметили в оборонном ведомстве.

Согласно информации, в рамках совместных учений выполняются учебно-боевые задачи по стрельбе, парашютированию, снайперской стрельбе, а также по очистке населенного пункта от условного противника.