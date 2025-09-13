USD 1.7000
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

Cпецназ шести стран в Азербайджане

12:31 1217

В Азербайджане продолжаются многонациональные совместные учения «Вечное братство – IV» с участием азербайджанского спецназа и военных Казахстана, Катара, Узбекистана, Пакистана и Турции. Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана.  

«Подразделения специального назначения продолжают подготовку в рамках учений, где особое внимание уделяется обмену опытом между силами специального назначения дружественных и союзных государств при проведении совместных специальных операций, совершенствованию навыков организации взаимодействия, а также развитию способностей и умений по ведению совместных операций при необходимости», - отметили в оборонном ведомстве.

Согласно информации, в рамках совместных учений выполняются учебно-боевые задачи по стрельбе, парашютированию, снайперской стрельбе, а также по очистке населенного пункта от условного противника.

Летят дроны. Летят утки. Летят слова
Летят дроны. Летят утки. Летят слова горячая тема
13:26 923
Лукашенко действует в рамках дозволенного Кремлем
Лукашенко действует в рамках дозволенного Кремлем Анджей Пукшто комментирует для haqqin.az
02:00 4029
Финал в Шанхае: Азербайджан уступил Канаде и обыграл Нидерланды
Финал в Шанхае: Азербайджан уступил Канаде и обыграл Нидерланды обновлено 13:48
13:48 3957
Америка в шаге от гражданской войны
Америка в шаге от гражданской войны главная тема
13:04 1334
Эксперты бьют тревогу: воды в Азербайджане становится все меньше
Эксперты бьют тревогу: воды в Азербайджане становится все меньше наши беды
01:32 5637
Что стоит за арестами в бизнес-империи Турции?
Что стоит за арестами в бизнес-империи Турции? наши подробности
11:21 2744
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов? все еще актуально
00:29 8896
ООН обвинила Россию
ООН обвинила Россию
12:50 1459
Китай о вторжении российских дронов в Польшу
Китай о вторжении российских дронов в Польшу
12:11 2648
«Бразильского Трампа» посадили на 27 лет
«Бразильского Трампа» посадили на 27 лет по горячим следам
12 сентября 2025, 22:14 3144
НАТО о российских ракетах в Лондоне и Мадриде
НАТО о российских ракетах в Лондоне и Мадриде
11:21 2155

