Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

ООН обвинила Россию

12:50

Совет Безопасности ООН в пятницу провел заседание, посвященное нарушению воздушного пространства Польши российскими боевыми беспилотниками. Инцидент произошел в среду, 10 сентября, и стал первым случаем за время войны в Украине, когда страна-член НАТО сбила дроны над своей территорией.

Исполняющая обязанности посла США в ООН Дороти Ши заявила, что Соединенные Штаты будут «защищать каждый дюйм территории НАТО». Она подчеркнула, что Штаты поддерживают союзников перед лицом «тревожных нарушений», и напомнила, что Россия усилила удары по Украине после встречи президентов США и России.

Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Босацкий заявил на заседании Совбеза ООН, что вторжение беспилотников не могло быть ошибкой. Он представил фотографии обломков с надписями на русском языке, подчеркнув: «Польша не позволит себя запугать». С ним согласился представитель Словении Самуэль Жбогар, отметивший, что невозможно представить, что столь глубокое проникновение дронов на территорию Польши произошло случайно.

Россия, в свою очередь, отвергла обвинения в свой адрес. Постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что дальность полёта примененных для удара по Украине в ночь на 10 сентября дронов не превышает 700 километров. Поэтому «физически невозможно», чтобы они достигли польской территории. Он добавил, что Москва готова к диалогу, если Варшава «действительно заинтересована в снижении напряжённости».

По итогам заседания США и их союзники выступили с совместным заявлением, обвинив Москву в нарушении международного права и Устава ООН. В документе содержится призыв прекратить агрессию против Украины и воздержаться от дальнейших провокаций.

Заявление поддержали 43 государства. Оно стало очередным сигналом солидарности западных стран с Украиной и Польшей на четвертый год полномасштабной войны в Украине и усиливающихся опасений за безопасность стран НАТО.

