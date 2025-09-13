Америка в шаге от гражданской войны

В США был арестован убийца консервативного инфлюэнсера Чарли Кирка - им оказался 22-летний Тайлер Робинсон, выходец из семьи глубоко верующих родителей, оба из которых убежденные республиканцы. «Это парень - гений», - писала о нем его мать пять лет назад, когда он заканчивал школу. Теперь Тайлеру грозит пожизненное заключение или смертный приговор - судя по настроению общества - последнее. А следствие устанавливает, как из тихого подростка он превратился в террориста, который оставил на месте преступления коробку с патронами со словами: «Фашист, лови вот это».

А за две недели до этого в вагоне поезда в городке Шарлот, что в штате Северная Каролина, была убита 32-летняя украинская иммигрантка Ирина Заруцкая. Она возвращалась с работы и была одета в форму пиццерии, в которой трудилась. Ирина держала в руках мобильный телефон. В какой-то момент сидевший сзади чернокожий в красном, чисто палаческом одеянии с капюшоном вскочил со своего места и несколько раз ударил молодую женщину ножом. Она скончалась на месте, нападавший был задержан. Выяснилось, что он шизофреник. Он думал, что в его голове установлен некий чип и теперь это устройство приказало ему убить женщину. Убийства стопроцентного американца Кирка и приехавшей в поисках безопасности и лучшей жизни из Украины молодой женщины при всей их внешней несхожести оказались связаны друг с другом. Последний пост, который опубликовал Кирк в соцсети перед своей смертью, касался украинки. «На все сто процентов следует политизировать убийство украинской женщины, - написал он. - К этому убийству причастна политика. Это она позволила свободно разгуливать по улицам монстру, у которого было 14 приводов в полицию и который просидел пять лет в тюрьме». А до этого Трамп обрушился на власти демократических городов вроде Шарлота. Он также увидел подоплекой этого преступления политику. Президент утверждает, что в таких городах, как Шарлот, демократы «выпускают на свободу диких, кровожадных преступников», чтобы те «охотились на невинных людей». «Везде они (мэры-демократы) контролируют леворадикальных судей, политиков и активистов. И они ввели практику «поймал и отпустил» для бандитов и убийц», — говорит Трамп.

Аналогичный вердикт хозяин Белого дома вынес и в отношении убийства Чарли Кирка - виновными оказались «левые лунатики-радикалы», то бишь американские демократы. И это преступление политизируется не по дням, а по часам. Правые активисты, чьим кумиром был Кирк, требуют выявить всех тех граждан, которые праздновали убийство инфлюэнсера. Руководство компаний призывают немедленно увольнять таких людей, и те подчиняются. Известный ученый по проблемам климата Майкл Менн, преподающий в университете Пенсильвании, перепостил месседж, в котором Кирк был назван «главой гитлеровской молодежи Трампа». Сенатор от штата Дейв МакКормик назвал этот пост «чудовищным» и призвал университет «немедленно предпринять решительное действие» в отношении профессора. Тот пытается защититься. «Я не критиковал Кирка, - говорит он. - Я критиковал тех, кто возвеличивал его фигуру как символ свободы слова и честного дискурса». Волна пошла по всей стране. В одной крупной компании по уборке помещений к вечеру пятницы было обнаружено 20 тысяч человек, которые недостаточно возмущались фактом убийства Кирка. Руководство компании объявило, что все имена будут опубликованы в списках «радикальных активистов». Дело дошло до того, что заместитель госсекретаря Кристофер Ландау призвал 200 тысяч своих последователей в сети Х предоставлять ему информацию о тех иностранцах, находящихся на территории США, которые «поддерживают насилие и ненависть».

Ландау также проинструктировал консульских работников США за рубежом, чтобы те отказывали в визах тем иностранцам, которые «хвалят или рационализируют» покушение на Кирка. А те из них, кто уже имеет визы, будут выдворены из страны. Но на этом атаки на своих политических оппонентов правых не ограничиваются. И здесь мы вновь возвращаемся к убийству Ирины Заруцкой. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт обрушилась на мейнстримовские медиа США за то, что те так долго тянули с освещением этого преступления. «Это настоящее сумасшествие, - сказала она. - Этот монстр давно должен был сидеть в тюрьме, но демократические политики, либеральные судьи и слабые прокуроры не принимали никаких мер». И, наконец, по словам Левитт, «наиболее позорным является то, что большинство СМИ, представители которых находятся в этой комнате, решили, что это убийство не настолько значимо, чтобы его освещать. Но истинная причина в том, что оно не вписывается в их предпочтительный нарратив». Я поясню, о чем идет речь. Многие американцы говорят, что шизофреник был черным и поэтому такие либеральные газеты и телеканалы, как The Washington Post, The New York Times и СNN, предпочли проигнорировать это преступление. А вот если бы в поезде в Шарлот белый напал бы с ножом на черного и зарезал бы его, то тогда бы они подняли шум на весь мир. Должен признаться, что в этом есть немалая доля истины. Вспоминаются позорные случаи, когда руководство The New York Times после непреднамеренного убийства полицейским чернокожего наркомана Джорджа Флойда в Миннеаполисе в мае 2020 года увольняло сотрудников, которые осмелились продемонстрировать свою солидарность с копом.