Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

Бакинцев ждут ливни

13:13 1075

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове, преимущественно в первой половине дня, прогнозируются проливные дожди, возможны грозы, сообщила Национальная служба гидрометеорологии.

 

Ожидается порывистый северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 17-20, днем - 20-23 градуса тепла. Атмосферное давление будет выше нормы - 767 мм ртутного столба, относительная влажность составит 75-85%.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди и грозы, местами ливни, град, в высокогорных районах - мокрый снег. Ночью и утром в некоторых районах прогнозируется туман, порывистый восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-19 градусов тепла, днем - 20-25, в горных районах ночью - 4-7, днем - 7-12 градусов тепла.

Летят дроны. Летят утки. Летят слова
Летят дроны. Летят утки. Летят слова горячая тема
13:26 930
Лукашенко действует в рамках дозволенного Кремлем
Лукашенко действует в рамках дозволенного Кремлем Анджей Пукшто комментирует для haqqin.az
02:00 4029
Финал в Шанхае: Азербайджан уступил Канаде и обыграл Нидерланды
Финал в Шанхае: Азербайджан уступил Канаде и обыграл Нидерланды обновлено 13:48
13:48 3959
Америка в шаге от гражданской войны
Америка в шаге от гражданской войны главная тема
13:04 1343
Эксперты бьют тревогу: воды в Азербайджане становится все меньше
Эксперты бьют тревогу: воды в Азербайджане становится все меньше наши беды
01:32 5640
Что стоит за арестами в бизнес-империи Турции?
Что стоит за арестами в бизнес-империи Турции? наши подробности
11:21 2748
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов? все еще актуально
00:29 8897
ООН обвинила Россию
ООН обвинила Россию
12:50 1462
Китай о вторжении российских дронов в Польшу
Китай о вторжении российских дронов в Польшу
12:11 2651
«Бразильского Трампа» посадили на 27 лет
«Бразильского Трампа» посадили на 27 лет по горячим следам
12 сентября 2025, 22:14 3144
НАТО о российских ракетах в Лондоне и Мадриде
НАТО о российских ракетах в Лондоне и Мадриде
11:21 2156

