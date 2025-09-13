Бакинцев ждут ливни

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове, преимущественно в первой половине дня, прогнозируются проливные дожди, возможны грозы, сообщила Национальная служба гидрометеорологии.
Ожидается порывистый северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 17-20, днем - 20-23 градуса тепла. Атмосферное давление будет выше нормы - 767 мм ртутного столба, относительная влажность составит 75-85%.
Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди и грозы, местами ливни, град, в высокогорных районах - мокрый снег. Ночью и утром в некоторых районах прогнозируется туман, порывистый восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 15-19 градусов тепла, днем - 20-25, в горных районах ночью - 4-7, днем - 7-12 градусов тепла.