Летят дроны. Летят утки. Летят слова

Залетевшие в Польшу в ночь на 10 сентября около двух десятков дронов наделали немало шума, и в Европе продолжают раскручивать эту тему. Оправившись от первого шока неожиданности, некоторые европейские политики все больше настаивают на том, что это не было случайностью в результате работы средств радиоэлектронной борьбы, сбивших российские дроны с пути. А это якобы были целенаправленные действия Москвы, которая таким образом то ли пыталась прощупать средства ПВО НАТО, то ли отправила в данном случае Варшаве предупредительный сигнал о том, что эскалация может зайти дальше, чем сейчас кажется. Глава европейской дипломатии Кая Каллас с самого начала взяла высокую ноту в обвинениях России, заявив, что это были именно преднамеренные действия. Руководство НАТО, которое вначале тоже было склонялось к версии о случайности, теперь склоняется к более зловещему сценарию. По данным некоторых немецких СМИ, предварительное расследование инцидента показало, что это не было случайностью. В то же время в пользу случайности может говорить, в частности, то, что дальнобойные дроны типа «Гербера», о которых, судя по всему, и идет речь в данном случае, гораздо хуже защищены от средств РЭБ, чем ударные дроны типа «Герань». Поэтому они, которые часто используются в качестве ложных целей для ПВО, теоретически как раз и могли легче заблудиться под воздействием РЭБ.

Версию «преднамеренности» подхватил Институт изучения войны (ISW), эксперты которого вдруг «вспомнили», что ранее в некоторых российских дронах еще летом были найдены польские и литовские SIM-карты. Что якобы могло свидетельствовать о подготовке России к тестированию «ударных коридоров» через эти две страны. Минобороны России, в свою очередь, прямо не вступая в полемику насчет принадлежности дронов, сообщило, что российские войска наносили в ночь на 10 сентября комбинированные удары по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в городах Винница и Львов. Также отметив, что максимальная дальность полета применяемых в атаке российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км и что наносить удары по объектам на территории Польши «не планировалось». Минобороны РФ даже выразило готовность провести консультации с Министерством обороны Польши. Но в Варшаве, разумеется, никаких совместных консультаций проводить не намерены. Вместо этого Варшава инициировала консультации между союзниками по Североатлантическому альянсу согласно статье 4 Договора НАТО, а также потребовала созыва заседания Совета Безопасности ООН. Хотя ранее уже было как минимум полсотни случаев залета дронов или падения их обломков на территории сопредельных с Украиной стран НАТО, на сей раз политическая реакция европейцев оказалась особенно резкой. Судя по всему, данный повод решили использовать с максимальной политической эффективностью, в том числе чтобы окончательно «добить» и так сильно угасший «импульс Аляски», перетянув Трампа на сторону тех, кто выступает за новые жесткие санкции против России. Вся политическая реакция построена на том, что дроны однозначно были российскими. Теперь основная версия состоит в том, что, если это действительно были дальнобойные дроны «Гербера», предназначенные для выполнения роли ложной цели для ПВО, то русские сознательно их направили на Польшу, чтобы скомпрометировать ПВО стран НАТО.

Это уже стало поводом для ужесточения санкционной риторики в самой Европе. Речь о предоставлении кредита Киеву под гарантии российских активов, что можно считать новым шагом на пути к их конфискации. Примечательно при этом поведение Лукашенко. Минобороны Беларуси утверждает, что взаимодействовало с «дежурными силами Польши и Литвы», что сбили часть «заблудившихся» из-за радиоэлектронной борьбы дронов над самой Беларусью, а также помогло полякам отследить и сбить остальные. Варшава не опровергала эту информацию. Разумеется, Киев не мог остаться в стороне, поспешив напомнить о своей еще старой идее, призвав сбивать российские цели над Украиной силами НАТО. Глава МИД Польши Сикорский не исключил, что в НАТО вернутся к этому вопросу. В случае реализации это стало бы шагом на пути к созданию «бесполетной зоны» над Украиной. Кстати, в ходе обсуждения европейцами гарантий безопасности Украине тоже есть пункт о прикрытии союзниками неба над страной. Зеленский построил еще более конспирологическую версию, заявив, что русские, устроив провокацию с дронами, хотели тем самым переключить внимание европейцев на усиление их собственной ПВО в ущерб помощи Украине. Он не сомневается в любом случае, что произошедшее в Польше - не случайность. Президент Украины явно пытался сыграть на национальной гордости поляков. В идеале он, конечно, хотел бы вовлечения, наконец, уже европейских военных в той или иной форме в действия против русских. Пока до этого все же далеко, но атмосфера «военной тревоги» активно нагнетается.