USD 1.7000
EUR 1.9934
RUB 2.0047
Подписаться на уведомления
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Новость дня
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

Летят дроны. Летят утки. Летят слова

горячая тема
Михаил Потапов, автор haqqin.az
13:26 930

Залетевшие в Польшу в ночь на 10 сентября около двух десятков дронов наделали немало шума, и в Европе продолжают раскручивать эту тему. Оправившись от первого шока неожиданности, некоторые европейские политики все больше настаивают на том, что это не было случайностью в результате работы средств радиоэлектронной борьбы, сбивших российские дроны с пути. А это якобы были целенаправленные действия Москвы, которая таким образом то ли пыталась прощупать средства ПВО НАТО, то ли отправила в данном случае Варшаве предупредительный сигнал о том, что эскалация может зайти дальше, чем сейчас кажется. Глава европейской дипломатии Кая Каллас с самого начала взяла высокую ноту в обвинениях России, заявив, что это были именно преднамеренные действия.

Руководство НАТО, которое вначале тоже было склонялось к версии о случайности, теперь склоняется к более зловещему сценарию. По данным некоторых немецких СМИ, предварительное расследование инцидента показало, что это не было случайностью.

В то же время в пользу случайности может говорить, в частности, то, что дальнобойные дроны типа «Гербера», о которых, судя по всему, и идет речь в данном случае, гораздо хуже защищены от средств РЭБ, чем ударные дроны типа «Герань». Поэтому они, которые часто используются в качестве ложных целей для ПВО, теоретически как раз и могли легче заблудиться под воздействием РЭБ.

Хотя ранее уже было как минимум полсотни случаев залета дронов или падения их обломков на территории сопредельных с Украиной стран НАТО, на сей раз политическая реакция европейцев оказалась особенно резкой

Версию «преднамеренности» подхватил Институт изучения войны (ISW), эксперты которого вдруг «вспомнили», что ранее в некоторых российских дронах еще летом были найдены польские и литовские SIM-карты. Что якобы могло свидетельствовать о подготовке России к тестированию «ударных коридоров» через эти две страны.

Минобороны России, в свою очередь, прямо не вступая в полемику насчет принадлежности дронов, сообщило, что российские войска наносили в ночь на 10 сентября комбинированные удары по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в городах Винница и Львов. Также отметив, что максимальная дальность полета применяемых в атаке российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км и что наносить удары по объектам на территории Польши «не планировалось». Минобороны РФ даже выразило готовность провести консультации с Министерством обороны Польши. Но в Варшаве, разумеется, никаких совместных консультаций проводить не намерены. Вместо этого Варшава инициировала консультации между союзниками по Североатлантическому альянсу согласно статье 4 Договора НАТО, а также потребовала созыва заседания Совета Безопасности ООН.

Хотя ранее уже было как минимум полсотни случаев залета дронов или падения их обломков на территории сопредельных с Украиной стран НАТО, на сей раз политическая реакция европейцев оказалась особенно резкой. Судя по всему, данный повод решили использовать с максимальной политической эффективностью, в том числе чтобы окончательно «добить» и так сильно угасший «импульс Аляски», перетянув Трампа на сторону тех, кто выступает за новые жесткие санкции против России. Вся политическая реакция построена на том, что дроны однозначно были российскими. Теперь основная версия состоит в том, что, если это действительно были дальнобойные дроны «Гербера», предназначенные для выполнения роли ложной цели для ПВО, то русские сознательно их направили на Польшу, чтобы скомпрометировать ПВО стран НАТО.

Европейцы решили окончательно «добить» и так сильно угасший «импульс Аляски», перетянув Трампа на сторону тех, кто выступает за новые жесткие санкции против России

Это уже стало поводом для ужесточения санкционной риторики в самой Европе. Речь о предоставлении кредита Киеву под гарантии российских активов, что можно считать новым шагом на пути к их конфискации.

Примечательно при этом поведение Лукашенко. Минобороны Беларуси утверждает, что взаимодействовало с «дежурными силами Польши и Литвы», что сбили часть «заблудившихся» из-за радиоэлектронной борьбы дронов над самой Беларусью, а также помогло полякам отследить и сбить остальные. Варшава не опровергала эту информацию.

Разумеется, Киев не мог остаться в стороне, поспешив напомнить о своей еще старой идее, призвав сбивать российские цели над Украиной силами НАТО. Глава МИД Польши Сикорский не исключил, что в НАТО вернутся к этому вопросу. В случае реализации это стало бы шагом на пути к созданию «бесполетной зоны» над Украиной. Кстати, в ходе обсуждения европейцами гарантий безопасности Украине тоже есть пункт о прикрытии союзниками неба над страной.

Зеленский построил еще более конспирологическую версию, заявив, что русские, устроив провокацию с дронами, хотели тем самым переключить внимание европейцев на усиление их собственной ПВО в ущерб помощи Украине. Он не сомневается в любом случае, что произошедшее в Польше - не случайность. Президент Украины явно пытался сыграть на национальной гордости поляков. В идеале он, конечно, хотел бы вовлечения, наконец, уже европейских военных в той или иной форме в действия против русских. Пока до этого все же далеко, но атмосфера «военной тревоги» активно нагнетается.

Одной из целей «Запада-2025» может быть отработка захвата так называемого Сувалкского коридора — узкого участка, соединяющего Польшу и Литву

Польша, закрыв погранпереходы на границе с Беларусью (под предлогом российско-белорусских учений «Запад 2025»), еще и отправляет 40 тысяч солдат к границе на волне реакции на «атаку российских дронов». Швеция решила пособить полякам с силами ПВО. Франция и Великобритания готовы отправить в республику истребители Rafale и Eurofighter, а Нидерланды — аж два комплекса ПВО Patriot. Глава МИД Польши Радослав Сикорский, раскручивая «военную тему», еще ранее заявил, что сценарий российско-белорусских учений выглядит «крайне агрессивным» и напоминает подготовку, которая проводилась перед российско-грузинской войной в 2008-м и накануне начала СВО в 2022-м. Якобы одной из целей «Запада-2025» может быть отработка захвата так называемого Сувалкского коридора — узкого участка, соединяющего Польшу и Литву, который зажат между Беларусью и Калининградской областью РФ. Эту территорию давно называют «ахиллесовой пятой НАТО».

Но пока Европа, пользуясь политическим моментом, апеллирует к Трампу, чтобы тот ввел новые жесткие санкции против Москвы и забыл о саммите на Аляске. Вашингтон заявляет, что готов. Но только на основе взаимности: пусть страны Евросоюза тоже введут 100-процентные пошлины на товары из Китая и Индии за покупку российской нефти. Тогда и США обещают поступить аналогично. Однако на такое ЕС пока решиться не готов, слишком велики будут издержки для самих европейских компаний. Предварительно было обещано Трампу закончить все нефтегазовые отношения с Москвой до конца 2026 года. А там, глядишь, либо падишах, либо шах. Вдруг война закончится? Хотя с чего бы…

Сам Трамп после «польского инцидента» держит паузу. Первая реакция была невнятной: мол, «вот до чего докатились». И что? Пока ничего. Ну, докатились. И дальше покатимся.

Читайте по теме

Решительный Путин против бездарного НАТО новый поворот; все еще актуально
11 сентября 2025, 23:14 8467
Сами воюйте с русскими руками украинцев наша аналитика; все еще актуально
5 апреля 2025, 03:01 16368
Трамп и Путин поделят Старый Свет? на вопросы haqqin.az отвечает экс-министр и экс-депутат Ирландии Дэнис Ноутен; все еще актуально
30 мартa 2025, 02:46 36313
Летят дроны. Летят утки. Летят слова
Летят дроны. Летят утки. Летят слова горячая тема
13:26 931
Лукашенко действует в рамках дозволенного Кремлем
Лукашенко действует в рамках дозволенного Кремлем Анджей Пукшто комментирует для haqqin.az
02:00 4029
Финал в Шанхае: Азербайджан уступил Канаде и обыграл Нидерланды
Финал в Шанхае: Азербайджан уступил Канаде и обыграл Нидерланды обновлено 13:48
13:48 3959
Америка в шаге от гражданской войны
Америка в шаге от гражданской войны главная тема
13:04 1344
Эксперты бьют тревогу: воды в Азербайджане становится все меньше
Эксперты бьют тревогу: воды в Азербайджане становится все меньше наши беды
01:32 5640
Что стоит за арестами в бизнес-империи Турции?
Что стоит за арестами в бизнес-империи Турции? наши подробности
11:21 2749
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов? все еще актуально
00:29 8897
ООН обвинила Россию
ООН обвинила Россию
12:50 1463
Китай о вторжении российских дронов в Польшу
Китай о вторжении российских дронов в Польшу
12:11 2652
«Бразильского Трампа» посадили на 27 лет
«Бразильского Трампа» посадили на 27 лет по горячим следам
12 сентября 2025, 22:14 3144
НАТО о российских ракетах в Лондоне и Мадриде
НАТО о российских ракетах в Лондоне и Мадриде
11:21 2157

ЭТО ВАЖНО

Летят дроны. Летят утки. Летят слова
Летят дроны. Летят утки. Летят слова горячая тема
13:26 931
Лукашенко действует в рамках дозволенного Кремлем
Лукашенко действует в рамках дозволенного Кремлем Анджей Пукшто комментирует для haqqin.az
02:00 4029
Финал в Шанхае: Азербайджан уступил Канаде и обыграл Нидерланды
Финал в Шанхае: Азербайджан уступил Канаде и обыграл Нидерланды обновлено 13:48
13:48 3959
Америка в шаге от гражданской войны
Америка в шаге от гражданской войны главная тема
13:04 1344
Эксперты бьют тревогу: воды в Азербайджане становится все меньше
Эксперты бьют тревогу: воды в Азербайджане становится все меньше наши беды
01:32 5640
Что стоит за арестами в бизнес-империи Турции?
Что стоит за арестами в бизнес-империи Турции? наши подробности
11:21 2749
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов? все еще актуально
00:29 8897
ООН обвинила Россию
ООН обвинила Россию
12:50 1463
Китай о вторжении российских дронов в Польшу
Китай о вторжении российских дронов в Польшу
12:11 2652
«Бразильского Трампа» посадили на 27 лет
«Бразильского Трампа» посадили на 27 лет по горячим следам
12 сентября 2025, 22:14 3144
НАТО о российских ракетах в Лондоне и Мадриде
НАТО о российских ракетах в Лондоне и Мадриде
11:21 2157
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться