Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

Аргентинцы устали от беременных россиянок

13:53 637

Аргентина изменила миграционную политику, лишив иностранцев возможности сразу получать гражданство через рождение ребенка. Теперь для натурализации необходимо два года легального проживания в стране, пояснил в интервью РБК посол республики в России Энрике Игнасио Феррер Виейра.

«Соглашение об отмене виз с Россией было заключено для культурного и туристического обмена, а не для того, чтобы россиянки приезжали рожать и прятали животы на границе», — отметил дипломат.

По его словам, в 2022–2023 годах в Аргентину прибыло более 23 тысяч россиян, большинство — ради паспорта. Однако многие остались жить в стране. Власти же ужесточили правила, поскольку иностранцы, «независимо от национальности», нередко злоупотребляли системой образования и здравоохранения, не платя налоги.

Аргентинский паспорт остается одним из самых привлекательных: он дает право безвизового въезда в 170 стран, включая ЕС, Великобританию, Японию и Новую Зеландию, а также возможность получения 10-летней туристической визы в США.

Летят дроны. Летят утки. Летят слова
Летят дроны. Летят утки. Летят слова горячая тема
13:26 932
Лукашенко действует в рамках дозволенного Кремлем
Лукашенко действует в рамках дозволенного Кремлем Анджей Пукшто комментирует для haqqin.az
02:00 4030
Финал в Шанхае: Азербайджан уступил Канаде и обыграл Нидерланды
Финал в Шанхае: Азербайджан уступил Канаде и обыграл Нидерланды обновлено 13:48
13:48 3960
Америка в шаге от гражданской войны
Америка в шаге от гражданской войны главная тема
13:04 1347
Эксперты бьют тревогу: воды в Азербайджане становится все меньше
Эксперты бьют тревогу: воды в Азербайджане становится все меньше наши беды
01:32 5641
Что стоит за арестами в бизнес-империи Турции?
Что стоит за арестами в бизнес-империи Турции? наши подробности
11:21 2749
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов? все еще актуально
00:29 8897
ООН обвинила Россию
ООН обвинила Россию
12:50 1465
Китай о вторжении российских дронов в Польшу
Китай о вторжении российских дронов в Польшу
12:11 2652
«Бразильского Трампа» посадили на 27 лет
«Бразильского Трампа» посадили на 27 лет по горячим следам
12 сентября 2025, 22:14 3144
НАТО о российских ракетах в Лондоне и Мадриде
НАТО о российских ракетах в Лондоне и Мадриде
11:21 2157

