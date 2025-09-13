Аргентинцы устали от беременных россиянок

Аргентина изменила миграционную политику, лишив иностранцев возможности сразу получать гражданство через рождение ребенка. Теперь для натурализации необходимо два года легального проживания в стране, пояснил в интервью РБК посол республики в России Энрике Игнасио Феррер Виейра.

«Соглашение об отмене виз с Россией было заключено для культурного и туристического обмена, а не для того, чтобы россиянки приезжали рожать и прятали животы на границе», — отметил дипломат.

По его словам, в 2022–2023 годах в Аргентину прибыло более 23 тысяч россиян, большинство — ради паспорта. Однако многие остались жить в стране. Власти же ужесточили правила, поскольку иностранцы, «независимо от национальности», нередко злоупотребляли системой образования и здравоохранения, не платя налоги.

Аргентинский паспорт остается одним из самых привлекательных: он дает право безвизового въезда в 170 стран, включая ЕС, Великобританию, Японию и Новую Зеландию, а также возможность получения 10-летней туристической визы в США.