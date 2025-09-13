USD 1.7000
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

США тайно разрабатывают новое оружие

14:02

Соединенные Штаты направили свыше 10,8 миллиарда долларов на разработку более 20 секретных военных проектов согласно заявке на бюджет 2026 года. Об этом сообщают источники, близкие к Пентагону. Ключевая часть финансирования выделена на программу Advanced Innovative Technologies, на которую предусмотрено 1,16 миллиарда долларов.

Среди разрабатываемых проектов упоминаются инициативы с кодовыми названиями Asgard, Bedlam, Lazarus, Oculus Prime, Pele и Rolling Dice. Подробности о назначении и характеристиках этих программ остаются засекреченными, однако, по данным источников, они охватывают передовые технологии в области искусственного интеллекта, кибероружия и гиперзвуковых систем.

Пентагон пока не предоставил официальные комментарии о деталях инициатив, ссылаясь на их секретный характер. По некоторым данным, цель – противодействие Китаю.

Летят дроны. Летят утки. Летят слова
Летят дроны. Летят утки. Летят слова
13:26
Лукашенко действует в рамках дозволенного Кремлем
Лукашенко действует в рамках дозволенного Кремлем
02:00
Финал в Шанхае: Азербайджан уступил Канаде и обыграл Нидерланды
Финал в Шанхае: Азербайджан уступил Канаде и обыграл Нидерланды
13:48
Америка в шаге от гражданской войны
Америка в шаге от гражданской войны
13:04
Эксперты бьют тревогу: воды в Азербайджане становится все меньше
Эксперты бьют тревогу: воды в Азербайджане становится все меньше
01:32
Что стоит за арестами в бизнес-империи Турции?
Что стоит за арестами в бизнес-империи Турции?
11:21
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
00:29
ООН обвинила Россию
ООН обвинила Россию
12:50
Китай о вторжении российских дронов в Польшу
Китай о вторжении российских дронов в Польшу
12:11
«Бразильского Трампа» посадили на 27 лет
«Бразильского Трампа» посадили на 27 лет
12 сентября 2025, 22:14
НАТО о российских ракетах в Лондоне и Мадриде
НАТО о российских ракетах в Лондоне и Мадриде
11:21

