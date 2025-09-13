США тайно разрабатывают новое оружие

Соединенные Штаты направили свыше 10,8 миллиарда долларов на разработку более 20 секретных военных проектов согласно заявке на бюджет 2026 года. Об этом сообщают источники, близкие к Пентагону. Ключевая часть финансирования выделена на программу Advanced Innovative Technologies, на которую предусмотрено 1,16 миллиарда долларов.

Среди разрабатываемых проектов упоминаются инициативы с кодовыми названиями Asgard, Bedlam, Lazarus, Oculus Prime, Pele и Rolling Dice. Подробности о назначении и характеристиках этих программ остаются засекреченными, однако, по данным источников, они охватывают передовые технологии в области искусственного интеллекта, кибероружия и гиперзвуковых систем.

Пентагон пока не предоставил официальные комментарии о деталях инициатив, ссылаясь на их секретный характер. По некоторым данным, цель – противодействие Китаю.