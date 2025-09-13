200-миллионная страна, в которой живут три азербайджанца и 50 тысяч армян

Посол Азербайджана в Бразилии Рашад Новруз приехал в Рио-де-Жанейро, где проходил чемпионат мира по художественной гимнастике, чтобы встретиться с азербайджанскими спортсменками, а заодно и посетить муниципальную школу в Рио, которую Азербайджан взял под свою опеку. Выбравшись на пару дней из столичного города Бразилиа, господин посол, как говорится, совместил приятное с полезным, а также нашел время, чтобы дать обширное интервью находившемуся в Рио корреспонденту haqqin.az.

- Начали мы с вопроса о школе. Как получилось, что Азербайджан стал помогать учебному заведению в далекой Бразилии? — Это социальный проект. Все начиналось еще с моего предшественника, бывшего посла Эльнура Султанова. Тогда, в далеком 2014 году, было решено взяться за продвижение культурно-социальных проектов в Бразилии. Наше посольство успешно провело переговоры с мэрией Рио-де-Жанейро, в руководстве которой были люди, хорошо относившиеся к Азербайджану. Они, кстати, и по сей день являются знаковыми фигурами в федеральном и местном правительствах, а также в финансовых кругах Бразилии. Держим постоянную связь. По рекомендации тогдашней мэрии и друзей из местного общественно-политического круга наш выбор остановился на школе, находящейся за пределами центра Рио. Школа была в заброшенном состоянии. Это было не то, что вы видите сегодня. Данное учебное заведение получает дотации со стороны властей Бразилии, а мы вносим дополнительный вклад. Хотим, чтобы ученики этой школы учились в нормальных условиях и чтобы Азербайджан остался у них в памяти, как страна, которая делает добро. Независимо от того, кем станут эти дети в будущем, мы будем следить за судьбой учащихся нашей школы. Не хотим потерять их из виду, особенно отличников. У нас тут есть и проект для детей-аутистов. Родители этих школьников безмерно благодарны Азербайджану. Помимо ремонтных работ, организуем тут кружки и различные программы, посвященные в том числе и Азербайджану. Скоро проведем в стенах школы шахматный турнир памяти выдающегося азербайджанского гроссмейстера Вугара Гашимова. Он пройдет в начале следующего года. В локальном турнире примут участие бразильские школьники. Хотим, чтобы соревнование стало ежегодным.

- Вы встретились в Рио со сборной Азербайджана по художественной гимнастике, поболели за команду с трибуны. В Бразилию ведь азербайджанские спортсмены приезжают нечасто. Всегда уделяете им внимание? - Стараюсь. Связываюсь с делегацией еще до вылета из Баку. В Бразилию лететь сутки. Между нами семичасовая разница во времени, адаптироваться непросто. Любой азербайджанской делегации, приезжающей сюда, приятно ощущать поддержку посольства. С министром молодежи и спорта Фаридом Гаибовым у нас есть четкое понимание того, что важно активно сотрудничать с Бразилией в сфере спорта. Созидательно. Не для галочки. Рад, что у него и его команды есть энтузиазм и время для нас. Два года назад в ходе визита бразильского министра в нашу страну был подписан меморандум на уровне министров. Делаем все, чтобы притворить в жизнь написанное в этом документе. Благодарю министра за то, что поддерживает наши идеи. Например, есть мысль провести спортивный фестиваль, а также имеется возможность проводить сборы по различным дисциплинам. Азербайджанские спортсмены приедут в Бразилию, а бразильские спортсмены - в Азербайджан.

- К спорту и, в частности, к футболу мы еще вернемся. Сейчас хотел бы поговорить о том пути, который Вы проделали, прежде чем стали послом в Бразилии. Назначены Вы были в августе 2022 года. А что было до этого? - Я - воспитанник азербайджанской школы дипломатии. Чтобы вырастить одного дипломата, государство тратит неимоверные силы, энергию и ресурсы. Это и профессия, и искусство. Креатив, но и дисциплина. Я окончил факультет международных отношений в университете «Хазар», затем учился в Шотландии. В 2001 году, когда мне был 21 год, меня взяли на стажировку в МИД. Затем предложили работу. Начинал с переводов, писал записки, аналитику. Имел доступ к очень интересным материалам. Постепенно разрешили заходить на определенные встречи. Это меня сильно мотивировало. Я решил остаться в дипломатии. После того, как проучился в Великобритании, вернулся в МИД. Затем мне поступило очень хорошее предложение, от которого я не мог и не имел права отказаться. Мне предложили длительную командировку в Женеву. Послом был нынешний спецпредставитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков. У нас там был классный состав. Почти все сейчас являются послами и высокопоставленными лицами. После Женевы вернулся в МИД. Затем получил назначение в Брюссель. Я, как и наш нынешний посол во Франции Лейла Абдуллаева, тогда работали в представительстве Азербайджана при Евросоюзе. Это была очень тяжелая и важная работа. Послом был Фуад Искендеров - наш сегодняшний посол в Швейцарии. У него совсем иной стиль дипломатии, нежели у Эльчина Амирбекова.

- Чей стиль Вам более близок? - Я учился у обоих. Но начинал я у замминистра Махмуда Мамедгулиева в экономическом департаменте. Я, скажем так, экономист-дипломат. Рос с конкретным профилем. Сильную мотивацию получал от тогдашнего начальника управления Алтая Эфендиева. Он сейчас генсек ГУАМ. После Брюсселя я сменил сферу деятельности, но в 2017 году вновь вернулся в МИД в качестве начальника отдела по региональному сотрудничеству, а затем параллельно возглавил и отдел по сотрудничеству с Евросоюзом. Было много командировок. Даже в Армению. Хорошо помню свою поездку в Ереван в 2018 году, когда эта страна председательствовала в Организации Черноморского Экономического Сотрудничества. Работа дипломата непростая. Надо быть готовым ко всему. Потом был назначен послом по особым поручениям. После прихода Джейхуна Байрамова на пост министра мои задачи расширились, но стали более конкретными. Увеличилась ответственность, но была создана уникальная возможность реализоваться и утвердиться на посту. Чрезмерно благодарен всем, кто меня поддерживал и воспитывал во мне любовь к этой профессии. - Назначение в Бразилию стало для Вас неожиданностью? - Поздней весной 2022 года мне сообщили, что я могу быть назначен послом в одну из стран. Если честно, в мыслях была пара вариантов, но Бразилии в их числе не было. Да, назначение в эту страну было для меня неожиданным. Я принял это предложение с благодарностью, энтузиазмом и интересом. Мне сказали, что нужно менять, нужно создавать конвергенцию, работать по-другому. Азербайджан уже вышел за пределы нашего региона. У нас сейчас другие амбиции. А Бразилия – это глобальный игрок, включая торговлю и продовольственную безопасность. Конечно, мы с Бразилией - не такие уж и близкие страны, не стратегические партнеры и не соседи. Нужно выстраивать работу поступательно, но четко по приоритетам. Не надо обманывать себя тем, что мы можем за три-четыре года стать с Бразилией стратегическими партнерами. Но можно двигаться к этому и выстраивать отношения с пятой самой населенной страной мира.

- В Бразилии очень мало людей, говорящих по-английски. Как давно и насколько хорошо Вы владеете португальским языком? - Владея английским и немного французским, в начале 2022 года стал изучать испанский язык. Он похож на португальский, который я начал учить уже после того, как узнал о назначении в Бразилию. Пока говорю на среднем уровне, но обязательно улучшу свой португальский. При этом бывают встречи, на которых уже не пользуюсь услугами переводчика. - Помимо Бразилии, Вы представляете Азербайджан в Эквадоре, Суринаме, Гайане и Тринидаде и Тобаго. Расскажите о том, как функционирует посольство Азербайджана, как строится работа. - Конечно, подавляющее большинство времени я и наша команда проводим в Бразилии. Только за эти три года Азербайджан был приглашен на 11 бразильских мероприятий, в том числе и на многие секторальные встречи «Большой двадцатки» - G20. То есть такая крупная страна как Бразилия увидела возможность работы с Азербайджаном. Ей стала интересна и привлекательна модель Азербайджана как регионального лидера, как страны, которая строит мосты, проводит созидательную, прагматичную и принципиальную внешнюю политику. Что касается других стран, где я аккредитован, то, к примеру, о Суринаме и Гайане мир широко узнал в последние годы. СМИ пестрят заголовками о нефтегазовом буме. Гайана и Суринам сейчас переживают то, что было в Азербайджане в конце 90-х годов. Эти страны меняются на глазах. Почти все крупные транснациональные нефтяные компании уже там. Это новые «эльдорадо». Потенциал работы с ними постепенно раскрывается, но еще рано говорить о тесном сотрудничестве. Серьезные отношения и проекты требуют времени и обоюдного желания. В начале этого года в Суринаме с визитом была большая делегация во главе с замминистра иностранных дел Эльнуром Мамедовым. То же самое касается Гайаны. В последующие месяцы состоятся визиты и в эту страну. Интересно, что оба государства являются полноправными членами Организации Исламского сотрудничества. Эквадор - очень интересная страна. Бывший член ОПЕК. Сейчас Эквадор открывается миру как перспективная газоносная страна. Они хотят перенять у нас опыт газовой отрасли. Эквадорцам очень интересен путь, который прошел Азербайджан. Тринидад и Тобаго — это в прошлом сахарный тростник, а сегодня уже газ и газохимия. Так что страны интересные, с разными амбициями и разными возможностями. Я посещаю их примерно по два раза в год. Ну и командируем туда наших сотрудников. Поставлена задача работать и создавать повестку по сотрудничеству со всеми странами, но надо работать по приоритетам.

- Сколько человек работают в посольстве Азербайджана? - К сожалению, у нас маленькое посольство. Но на то есть субъективные и объективные причины. Мне надо еще доказать себя в качестве посла, чтобы требовать дополнительный штат или дополнительный бюджет. Это нормально. У нас всего лишь посол плюс два дипломата. Команду набирал не я. В МИД проводится конкурс. Раз в год любой дипломат в министерстве может подать заявку на работу в посольстве той или иной страны. В зависимости от полученной оценки он получает соответствующее назначение. Решение принимает центр. Посол присутствует на интервью и имеет право голоса. Но сам посол не может взять кого-то на работу или порекомендовать. Есть налаженная система. Она создает возможности для всех. - Сколько азербайджанцев на сегодняшний день проживают в Бразилии? - Если учитывать тех, кто на официальном учете в посольстве, то их можно пересчитать по пальцам одной руки. Это три азербайджанца. Диаспоры у нас в Бразилии нет. Наших студентов тут тоже нет. Был один, но уже вернулся в Азербайджан. Есть доктор, которая живет в крупнейшем городе Бразилии Сан-Паулу. Она замужем за гражданином Бразилии. Еще в Бразилию приезжал блогер из Азербайджана. Я даже от бразильцев о нем слышал. Мы связались с ним, сообщили, что всегда готовы помочь. - При этом по разным оценкам в Бразилии проживают от 45 до 60 тысяч армян… - Да, и армянская диаспора тут очень активная. Они тесно работают с диаспорой в Аргентине. У них есть свои структуры, которые организовываются тут десятилетиями. Я знаю, что во время 44-дневной Отечественной войны бразильские медиа были, к сожалению, на 99,9 процента на стороне Армении. Это и вопрос религии, и фактор диаспоры. Надо было парировать, выступать в СМИ с нашими заголовками, биться с их журналистами и медиаресурсами, где работает очень много армян. В 2023 году у меня брали интервью. Все неплохо, но к тексту было прикреплено фото с искаженными картой и статистикой. А под ней фамилия с окончанием на «ян». То есть фотоподборкой занимался армянин. Пришлось разбираться. Работа с прессой очень тонкая. Она должна быть честная, но кропотливая. Это не только приглашения на мероприятия. Посол должен замыкать на себе работу с медиа. И это стало давать результат. В бразильских СМИ начали понимать, что они должны предоставлять нам трибуну. Мы прорвали информационную блокаду. Начиная со второй половины 2023 года четыре самых авторитетных бразильских медиа - это государственная телерадиокомпания и топовые частные СМИ, включая Globo, отправили свои команды в Азербайджан. Они побывали в Баку, Агдаме Шуше, Шеки, даже в Лагиче. Только благодаря репортажам, подготовленным со стороны TV Brasil и О Globo, на бразильском ТВ вышли три передачи. Кроме того, в Бразилии уже долгие годы выходит программа наподобие «Клуба путешественников». Ее каждую пятницу смотрят сотни тысяч бразильцев. Они поехали в Азербайджан перед COP29. И две пятницы подряд на бразильском телевидении выходили передачи про нашу страну. После этого в наше посольство и мне лично пришло очень много сообщений. Бразильцы впервые массово узнали, что из себя представляет Азербайджан.

- С чем именно у бразильцев ассоциируется Азербайджан? С нефтью? - В первую очередь, с «Формулой-1». У Бразилии три чемпиона мира - Айртон Сенна, Нельсон Пике и Эмерсон Фиттипальди. У «Формулы-1» тут очень много поклонников. У страны за всю историю было более 30 пилотов в «Королевских автогонках». Сейчас Бразилию в «Формуле-1» представляет очень молодой Габриэль Бортолетто. Не сомневаюсь, что среди болельщиков на сентябрьской гонке в Баку будут и фанаты из Бразилии. Второй пункт при ассоциациях с Азербайджаном - это музыка. Наше посольство организовало в 2023-2024-х годах концерты наших маэстро Ялчина Адигезалова, Эюба Гулиева и молодого Абузяра Манафова. Приезжали также Эмиль Афрасияб, Сахават Мамедов (тар) и Ниджат Масимов (балабан). Были концерты классической постановки, а также с применением национальных музыкальных инструментов на платформе симфонических оркестров. За два года мы провели семь концертов. Скоро выпустим диск - синтез мугама и джаза на бразильский манер. Бразильцы обожают музыку и танцы. - Бразильских туристов в Азербайджан привлечь реально? Не только в дни «Формулы-1». - В Бразилии живут около 214 миллионов человек. Конечно, кому-то будет интересно посетить Азербайджан. К примеру, в 2018-2020-е годы, т.е. до пандемии в Турции ежегодно бывало более 100 тысяч бразильцев. Из Турции к нам рукой подать. Нужно работать над этим. Если хотя бы 2-3 процента бразильцев, приехавших в Турцию, захотят посетить и Азербайджан, то это будет хорошим началом. - Какой товарооборот сейчас между двумя странами? - За семь месяцев этого года уже более 200 миллионов долларов. Это, конечно, гораздо ниже потенциальных возможностей. Но почти в два раза больше, чем в прошлом году. Бразилия импортирует из Азербайджана удобрения. Страна агропромышленная. У них очень большая потребность. Они готовы закупать в три-четыре раза больше удобрений, но у нас столько нет. Бразилия же продает нам мясо и сахар. Это страна - номер один в выращивании сахарного тростника, а также второй в мире производитель говядины. Бразилия - передовая страна в агроинновационной промышленности. Страна очень богата ресурсами. - Азербайджан что-то перенимает у Бразилии в этой сфере? - В прошлом году с визитом находился министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов. Он подписал со своим бразильским коллегой стратегический меморандум, который может открыть дверь всеобъемлющему межправительственному отраслевому соглашению. - При этом официальных визитов на уровне глав государств пока не было. - Решения об этом принимают руководители двух стран. Но смотрите… На COP29 в Баку должен был приехать президент Бразилии Лула да Силва. Однако затем он отказался от всех поездок. Это касалось не только Азербайджана, но и визитов на гораздо близкие расстояния. Он отменил их из-за того, что врачи запретили ему летать по состоянию здоровья. В результате в Баку отправился вице-президент. Конечно, если бы Лула да Силва прилетел в Азербайджан, это был бы исторический визит для двух стран. Ну а с нашей стороны самым знаковым на данный момент визитом является поездка в Бразилию вице-премьера Ягуба Эюбова во время Олимпиады-2016 в Рио.

- COP30 пройдет в бразильском Белеме. Бразилия обращалась к Азербайджану за помощью? - Да, конечно. Бразильские коллеги попросили поделиться опытом. В мае в Бразилию прилетала специальная подготовительная команда. Бразильцы получили помощь в вопросах логистики, в технических моментах и во многом другом. Дорожная карта называется «От Баку до Белема». Стороны активно сотрудничают. - В августе прошлого года Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС. За год, правда, многое изменилось. Но сейчас вопрос не об этом, а о том, как тогда в Бразилии восприняли инициативу Азербайджана? - Бразилия множество раз приглашала Азербайджан к участию в мероприятиях на платформе G20, что свидетельствует о восприятии нашей страны, как государства, у которого есть стратегическое видение межрегионального масштаба. В Бразилии подумали: если мы поступательны и принципиальны в наших отношениях с Китаем и с Россией, то почему бы не работать с суверенным и прагматичным Азербайджаном. - Поговорим о футболе. В Бразилии это вторая религия. Столько людей в клубных футболках, как на улицах Рио, я не видел ни в одном другом городе. За три года Вы прониклись симпатией к какому-нибудь бразильского клубу? - После того, как в январе этого года Жуниньо перешел из «Карабаха» в клуб «Фламенго», я купил себе футболку этой команды. «Фламенго» - самый популярный клуб в Бразилии, у него более 50 млн фанатов. Я симпатизирую этой команде, но я не болельщик. Кстати, когда состоялся переход Жуниньо, я получил неимоверное количество сообщений. Бразильцы были в шоке: как Азербайджан смог продать бразильского футболиста бразильскому же клубу?! (смеется) Десятки тысяч бразильцев узнали о команде «Карабах». Знаю, что в Азербайджане играет много бразильских футболистов. У меня, например, тут даже спрашивали про команды «Имишли» и «Туран-Товуз». И там есть бразильцы.

- С Жуниньо после его приезда из Баку общались? - Да. И с ним, и с Ричардом Алмейдой, который долгие годы играл за «Карабах» и сборную Азербайджана. Обоим очень приятно, что ими интересуется посольство. Алмейда сейчас живет неподалеку от Сан-Паулу. Он сказал, что скучает и планирует скоро навестить друзей в Баку. Мы не должны терять таких людей. Они тоже должны быть нашими «послами». Все, что они расскажут бразильцам об Азербайджане, очень ценно. Мечтаю о том, чтобы «Карабах» или «Нефтчи» провели матчи в Бразилии против «Фламенго» или «Коринтианса». Чтобы приехали сюда на сборы. Конечно, решение за клубами, но я бы это только приветствовал. После этого бразильские команды могут заехать в Азербайджан. Кстати, представители «Фламенго» были в Баку на COP29 и примкнули к футбольному альянсу для борьбы с изменением климата, созданного по инициативе клуба «Карабах». - Задам болезненный для бразильцев вопрос. За три года проживания в Бразилии у Вас, возможно, уже сложилось мнение на этот счет. Почему сборная Бразилии уже более 20 лет не может стать чемпионом мира? - Бразилия - футбольная кузница для всего мира. У них есть и хорошие тренеры, и большие звезды. Они прекрасно выступают в сильных европейских клубах, но в сборной что-то не получается. Им нужно разобраться в себе. Как посол Азербайджана в Бразилии я желаю 5-кратным чемпионам мира удачи. Но я не болею за сборную Бразилии (улыбается). - А за кого болеете? - Только за нашу национальную сборную. И даже не могу надевать майки других стран. - Легендарный Ромарио, чемпион мира-1994 является сенатором в Рио. Вы знакомы с ним? - Да, мы общались. Как политик он тоже интересный человек. У нас есть идеи, но надо их скорректировать. А еще я поддерживаю отношения с другой легендой – Зико. Любая футбольная звезда в Бразилии может легко после окончания карьеры стать политиком. Потому что у футболистов есть огромное количество поклонников, есть электорат.