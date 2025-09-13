USD 1.7000
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

Зеленский хочет переубедить Китай

14:25 828

Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество искать пути, чтобы убедить Китай использовать свое влияние на Россию ради прекращения войны. Об этом Зеленский заявил на пятом саммите первых леди и джентльменов в Киеве.

По его мнению, Москва уже тесно связана с Пекином как поставщик сырья и экономический партнер, и именно Китай располагает значимыми рычагами давления.

Украинский лидер добавил, что ответ на эти вызовы зависит от силы и единства США и западных союзников, а также от решимости сохранять санкции, конфисковывать российские активы и усиливать международную изоляцию Москвы.

«Искандеры» у польских границ
«Искандеры» у польских границ ВИДЕО
17:02 312
200-миллионная страна, в которой живут три азербайджанца и 50 тысяч армян
200-миллионная страна, в которой живут три азербайджанца и 50 тысяч армян Большое интервью с послом Азербайджана в Бразилии Рашадом Новрузом
14:05 4520
Что стоит за арестами в бизнес-империи Турции?
Что стоит за арестами в бизнес-империи Турции? наши подробности; все еще актуально
11:21 3848
Трамп: «Это война Байдена и Зеленского, не тратьте мое время»
Трамп: «Это война Байдена и Зеленского, не тратьте мое время»
15:29 2171
Нашелся еще один желающий арестовать Нетаньяху
Нашелся еще один желающий арестовать Нетаньяху
14:56 1923
Летят дроны. Летят утки. Летят слова
Летят дроны. Летят утки. Летят слова горячая тема
13:26 2543
Лукашенко действует в рамках дозволенного Кремлем
Лукашенко действует в рамках дозволенного Кремлем Анджей Пукшто комментирует для haqqin.az
02:00 4275
Финал в Шанхае: Азербайджан уступил Канаде и обыграл Нидерланды
Финал в Шанхае: Азербайджан уступил Канаде и обыграл Нидерланды обновлено 13:48
13:48 4806
Америка в шаге от гражданской войны
Америка в шаге от гражданской войны главная тема
13:04 2828
Эксперты бьют тревогу: воды в Азербайджане становится все меньше
Эксперты бьют тревогу: воды в Азербайджане становится все меньше наши беды
01:32 6116
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов? все еще актуально
00:29 9632

