Товарищ Ким запретил слова «гамбургер» и «мороженое»

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын распорядился исключить из обихода иностранные слова, которые он посчитал «слишком западными», сообщает The Sun. Теперь туристическим гидам, работающим с группами из России и Китая на курорте Вонсан, предписано избегать англицизмов, популярных на Западе и в Южной Корее.

Так, «гамбургер» должен называться dajin-gogi gyeopppang («двойной хлеб с фаршем»), «мороженое» — eseukimo, а караоке-машины предлагается именовать «машинами для экранного сопровождения».

Ранее российские туристы, посетившие КНДР, рассказывали, что на борту самолета им подавали бургер «по рецепту Ким Чен Ына», который преподносился как национальное достижение.