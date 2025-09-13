Нашелся еще один желающий арестовать Нетаньяху

Зохран Мамдани, о дин из кандидатов на пост мэра Нью-Йорка, пообещал в случае своего избрания выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом он рассказал в интервью The New York Times.

В то же время эксперты издания считают, что арест Нетаньяху практически невозможен и может нарушить федеральный закон. Однако обещание Мамдани вызовет бурную реакцию в Нью-Йорке, отмечает NYT.

В августе стало известно, что Великобритания разрабатывает санкции против Израиля из-за его планов оккупировать сектор Газа. Их готовят сразу несколько британских министерств. Так, минобороны может запретить тренировки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Британии. Кроме того, министерство иностранных дел занимается поиском мер, которые убедительно продемонстрируют Израилю неприемлемость оккупации анклава.

В ноябре прошлого года МУС выдал ордера на арест Нетаньяху за предполагаемые «военные преступления и преступления против человечности», совершенные на территории Палестины.