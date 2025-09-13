Трамп: «Это война Байдена и Зеленского, не тратьте мое время»

«Я готов ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, и когда все страны НАТО ПРЕКРАТЯТ ПОКУПКУ НЕФТИ У РОССИИ. Как вам известно, стремление НАТО к ПОБЕДЕ было далеко не на 100%, а покупка российской нефти некоторыми странами оказалась шокирующей! Это значительно ослабляет вашу переговорную позицию и рычаги давления на Россию.

В любом случае, я готов «начать», когда будете готовы вы. Просто скажите, когда? Я считаю, что это, плюс решение НАТО ввести 50%–100% ТАРИФЫ ДЛЯ КИТАЯ, которые будут полностью сняты после окончания ВОЙНЫ между Россией и Украиной, также сильно поможет в ПРЕКРАЩЕНИИ этой смертельной, но НЕЛЕПОЙ войны. У Китая есть сильный контроль, даже хватка, над Россией, и эти мощные тарифы разорвут эту хватку.

Это не ВОЙНА ТРАМПА (она никогда бы не началась, если бы я был президентом!), это война Байдена и Зеленского. Я здесь лишь для того, чтобы помочь ее остановить и спасти тысячи российских и украинских жизней (только за прошлую неделю было потеряно 7 118 жизней. СУМАСШЕСТВИЕ!).

Если НАТО сделает так, как я говорю, война быстро закончится, и все эти жизни будут спасены! Если нет — вы лишь тратите моё время, а также время, энергию и деньги Соединенных Штатов», - написал Трамп в соцсети Truth Social.