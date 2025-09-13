USD 1.7000
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

Трамп: «Это война Байдена и Зеленского, не тратьте мое время»

15:29 2178

Президент США Дональд Трамп призвал страны НАТО прекратить закупку российской нефти и ввести тарифы для Китая, чтобы «разорвать хватку» Пекина над Москвой.

«Я готов ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, и когда все страны НАТО ПРЕКРАТЯТ ПОКУПКУ НЕФТИ У РОССИИ. Как вам известно, стремление НАТО к ПОБЕДЕ было далеко не на 100%, а покупка российской нефти некоторыми странами оказалась шокирующей! Это значительно ослабляет вашу переговорную позицию и рычаги давления на Россию.

В любом случае, я готов «начать», когда будете готовы вы. Просто скажите, когда? Я считаю, что это, плюс решение НАТО ввести 50%–100% ТАРИФЫ ДЛЯ КИТАЯ, которые будут полностью сняты после окончания ВОЙНЫ между Россией и Украиной, также сильно поможет в ПРЕКРАЩЕНИИ этой смертельной, но НЕЛЕПОЙ войны. У Китая есть сильный контроль, даже хватка, над Россией, и эти мощные тарифы разорвут эту хватку.

Это не ВОЙНА ТРАМПА (она никогда бы не началась, если бы я был президентом!), это война Байдена и Зеленского. Я здесь лишь для того, чтобы помочь ее остановить и спасти тысячи российских и украинских жизней (только за прошлую неделю было потеряно 7 118 жизней. СУМАСШЕСТВИЕ!).

Если НАТО сделает так, как я говорю, война быстро закончится, и все эти жизни будут спасены! Если нет — вы лишь тратите моё время, а также время, энергию и деньги Соединенных Штатов», - написал Трамп в соцсети Truth Social.

«Искандеры» у польских границ
«Искандеры» у польских границ ВИДЕО
17:02 322
200-миллионная страна, в которой живут три азербайджанца и 50 тысяч армян
200-миллионная страна, в которой живут три азербайджанца и 50 тысяч армян Большое интервью с послом Азербайджана в Бразилии Рашадом Новрузом
14:05 4524
Что стоит за арестами в бизнес-империи Турции?
Что стоит за арестами в бизнес-империи Турции? наши подробности; все еще актуально
11:21 3850
Трамп: «Это война Байдена и Зеленского, не тратьте мое время»
Трамп: «Это война Байдена и Зеленского, не тратьте мое время»
15:29 2179
Нашелся еще один желающий арестовать Нетаньяху
Нашелся еще один желающий арестовать Нетаньяху
14:56 1931
Летят дроны. Летят утки. Летят слова
Летят дроны. Летят утки. Летят слова горячая тема
13:26 2546
Лукашенко действует в рамках дозволенного Кремлем
Лукашенко действует в рамках дозволенного Кремлем Анджей Пукшто комментирует для haqqin.az
02:00 4275
Финал в Шанхае: Азербайджан уступил Канаде и обыграл Нидерланды
Финал в Шанхае: Азербайджан уступил Канаде и обыграл Нидерланды обновлено 13:48
13:48 4808
Америка в шаге от гражданской войны
Америка в шаге от гражданской войны главная тема
13:04 2832
Эксперты бьют тревогу: воды в Азербайджане становится все меньше
Эксперты бьют тревогу: воды в Азербайджане становится все меньше наши беды
01:32 6116
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов? все еще актуально
00:29 9634

