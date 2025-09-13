Эрдоган и Пезешкиан соберутся в Катаре

Лидеры Турции, Ирана и Ирака примут участие в экстренном саммите лидеров арабских и мусульманских стран, который пройдет в Дохе 15 сентября. Об участии президента Ирана сегодня сообщил иранским СМИ глава МИД страны Аббас Аракчи.

Согласно информации, президент Ирана отбудет в столицу Катара в понедельник. Сам Аракчи примет участие в заседании на уровне министров иностранных дел в воскресенье, 14 сентября.

В то же время агентство AFP сообщает, что в саммите также примут участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Ирака Мохаммед Шиа аль-Судани.

По данным агентства, в администрации президента Турции подтвердили участие, однако дополнительных деталей не предоставили.

На саммите министров, как отмечают турецкие СМИ, страну представит глава внешнеполитического ведомства Хакан Фидан.

По итогам ожидается принятие резолюции, осуждающей авиаудары ВВС Израиля по столице Катара Дохе. Также страны намерены включить в документ призыв к прекращению действий Израиля в секторе Газа, обеспечению мира и стабильности в регионе Ближнего Востока.

Напомним, 9 сентября самолеты ВВС Израиля нанесли серию ударов по Дохе, где проходили переговоры ХАМАС по предложению США о прекращении огня в секторе Газа. В Израиле операцию назвали «Огненный саммит». 11 сентября Катар созвал экстренный саммит арабских и исламских стран.