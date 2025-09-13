Эрдоган за рулем

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично протестировал новый электромобиль Togg T10F перед началом продаж в Европе, сообщают турецкие СМИ.

Предварительные заказы на модель начнут принимать в Турции с 15 сентября, а в Германии — с 29 сентября.

Завод по производству электромобилей национального бренда Togg заработал в Турции в конце 2023 года. Тогда Эрдоган заявил, что за семь лет в стране планируется выпустить миллион электромобилей этой марки. В 2024 году на внутреннем рынке было реализовано около 30 тысяч электрокроссоверов модели T10X.