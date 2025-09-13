USD 1.7000
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

В Кабмине обсудили финансирование восстановления Карабаха

Экономический совет Азербайджана провел очередное заседание, основной темой которого стали бюджетные перспективы на 2026 год. Заседание совета состоялось сегодня под председательством главы правительства Али Асадова.

Члены совета обсудили проекты прогнозов государственного и сводного бюджетов на 2026 год, а также показатели сводного бюджета на последующие три года, тенденции развития мировой экономики, основные предположения, используемые в бюджетных прогнозах, текущую экономическую ситуацию и обновленные макроэкономические прогнозы на 2025-2029 годы.

Особое внимание было уделено основным целям, направлениям и задачам бюджетной политики на 2026-2029 годы, финансированию расходов на реконструкцию и восстановление Карабаха и Восточного Зангезура, а также дальнейшей реализации программы «Великое возвращение».

