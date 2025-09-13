USD 1.7000
EUR 1.9934
RUB 2.0047
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

Эстонцев не впечатлили учения России и Беларуси

16:11 493

Начальник разведывательного центра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг заявил, что после инцидента с дронами в Польше население его страны начало проводить параллели между провокациями с использованием дронов и учениями «Запад», организованными в Беларуси.

Однако, по оценке Эстонии, эти учения значительно меньше предыдущих по масштабам и не представляют угрозы, отметил он.

«По оценке, «Запад-2025» значительно меньше предыдущих учений «Запад», которые проводились в 2017 и 2021 годах. Можно сказать, что учения «Запад» никоим образом не угрожают безопасности стран нашего региона. Определенные тактические действия будут проводиться на территории как Беларуси, так и России, но можно сказать, что нынешний «Запад» будет в 10-20 раз меньше», – сказал Кивисельг.

«Искандеры» у польских границ
«Искандеры» у польских границ ВИДЕО
17:02 334
200-миллионная страна, в которой живут три азербайджанца и 50 тысяч армян
200-миллионная страна, в которой живут три азербайджанца и 50 тысяч армян Большое интервью с послом Азербайджана в Бразилии Рашадом Новрузом
14:05 4532
Что стоит за арестами в бизнес-империи Турции?
Что стоит за арестами в бизнес-империи Турции? наши подробности; все еще актуально
11:21 3852
Трамп: «Это война Байдена и Зеленского, не тратьте мое время»
Трамп: «Это война Байдена и Зеленского, не тратьте мое время»
15:29 2188
Нашелся еще один желающий арестовать Нетаньяху
Нашелся еще один желающий арестовать Нетаньяху
14:56 1935
Летят дроны. Летят утки. Летят слова
Летят дроны. Летят утки. Летят слова горячая тема
13:26 2548
Лукашенко действует в рамках дозволенного Кремлем
Лукашенко действует в рамках дозволенного Кремлем Анджей Пукшто комментирует для haqqin.az
02:00 4275
Финал в Шанхае: Азербайджан уступил Канаде и обыграл Нидерланды
Финал в Шанхае: Азербайджан уступил Канаде и обыграл Нидерланды обновлено 13:48
13:48 4808
Америка в шаге от гражданской войны
Америка в шаге от гражданской войны главная тема
13:04 2834
Эксперты бьют тревогу: воды в Азербайджане становится все меньше
Эксперты бьют тревогу: воды в Азербайджане становится все меньше наши беды
01:32 6118
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов? все еще актуально
00:29 9638

