Эстонцев не впечатлили учения России и Беларуси

Начальник разведывательного центра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг заявил, что после инцидента с дронами в Польше население его страны начало проводить параллели между провокациями с использованием дронов и учениями «Запад», организованными в Беларуси.

Однако, по оценке Эстонии, эти учения значительно меньше предыдущих по масштабам и не представляют угрозы, отметил он.

«По оценке, «Запад-2025» значительно меньше предыдущих учений «Запад», которые проводились в 2017 и 2021 годах. Можно сказать, что учения «Запад» никоим образом не угрожают безопасности стран нашего региона. Определенные тактические действия будут проводиться на территории как Беларуси, так и России, но можно сказать, что нынешний «Запад» будет в 10-20 раз меньше», – сказал Кивисельг.