У премьер-министра Польши угнали автомобиль

В Польше задержан мужчина, подозреваемый в угоне автомобиля Lexus, принадлежащего премьер-министру страны Дональду Туску, сообщает RMF FM. Согласно информации, подозреваемого задержали около 06:00 в аэропорту Гданьска, всего за несколько минут до вылета в Болгарию.

Также говорится, что задержанный 41-летний житель Сопота - гражданин Польши. Он уже ранее привлекал внимание правоохранительных органов, поскольку был замешан в мошенничестве, а также в преступлениях против здоровья и жизни.

Примечательно, что при задержании мужчина не оказал сопротивления. В операции участвовала также специальная группа вмешательства пограничной службы. В его доме был проведен обыск, в ходе которого изъяты материалы, представляющие интерес для следствия.