Путин назвал Москву «тылом»

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва является «тылом для российской армии» в ходе так называемой СВО.

«Москва стала крепким тылом армии России. Более 500 московских предприятий обеспечивают выпуск критически важной продукции для фронта. Получившие ранения военнослужащие проходят лечение и реабилитацию в столичных больницах», — сказал Путин во время поздравления жителей российской столицы с Днем города в парке «Зарядье».

Президент РФ также заявил, что врачи, работники специальных служб и специалисты других отраслей, которые работают в Москве, «ежедневно оказывают помощь жителям Донбасса и Новороссии». Он поблагодарил москвичей за «готовность трудиться и сражаться во имя отечества».