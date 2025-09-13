Арабы хотят свое НАТО

Египет вновь выступил с инициативой создания объединенных арабских сил по образцу НАТО для защиты стран региона от внешних атак. Как пишет Times of Israel, об этом сообщила ливанская газета «Аль-Ахбар» со ссылкой на неназванного египетского чиновника.

По данным источника, впервые подобное предложение Каир выдвинул около девяти лет назад, однако оно не получило развития. Новый импульс инициативе, как предполагается, придали последние события на Ближнем Востоке, включая израильский авиаудар по Дохе.

Египет предлагает выделить около 20 тысяч своих военнослужащих и создать механизм, который позволит задействовать силы в случае необходимости. Формирование предполагается строить с учетом численности населения и военного потенциала арабских стран, а также регионального и политического баланса. Рассматривается участие военных из Марокко и Алжира, а также распределение командных должностей между странами.

«Каир хочет сохранить первую командную позицию, а вторую передать Саудовской Аравии или одному из государств Персидского залива», - заявил чиновник.