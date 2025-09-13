USD 1.7000
EUR 1.9934
RUB 2.0047
Подписаться на уведомления
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Новость дня
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

Полтора миллиона человек на улицах Лондона

ВИДЕО
17:15 2740

Сотни тысяч человек вышли на улицы Лондона на митинг «Объединим Королевство», организованный ультраправым активистом Томми Робинсоном.

По некоторым данным, в демонстрациях участвуют полтора миллиона человек.

Шествие проходит под названием «Объедини королевство». Тысячи человек собрались в районе Сазерк на южном берегу Темзы и направились в сторону правительственного квартала Уайтхолл в центре столицы.

Позже демонстранты должны пересечь Вестминстерский мост, а заключительной точкой шествия, как планируется, станет улица перед резиденцией премьер-министра Кира Стармера.

Трамп: «Это война Байдена и Зеленского, не тратьте мое время»
Трамп: «Это война Байдена и Зеленского, не тратьте мое время»
15:29 4899
Америка в шаге от гражданской войны
Америка в шаге от гражданской войны главная тема; все еще актуально
13:04 3615
НАТО учится быстро перебрасывать войска в Литву
НАТО учится быстро перебрасывать войска в Литву
19:01 389
А чего еще было ожидать от Трампа?
А чего еще было ожидать от Трампа?
18:43 1253
Польша на взводе: армия растет, танки едут, добровольцы строятся
Польша на взводе: армия растет, танки едут, добровольцы строятся
18:24 1401
К семье экс-президента пришла милиция и выставила за дверь
К семье экс-президента пришла милиция и выставила за дверь видео
18:14 1953
Трамп начинает думать, что Путин ему не по зубам
Трамп начинает думать, что Путин ему не по зубам Axios
17:53 1578
Украинские дроны долетели до Уфы и поразили нефтезавод
Украинские дроны долетели до Уфы и поразили нефтезавод ВИДЕО
17:39 2030
Полтора миллиона человек на улицах Лондона
Полтора миллиона человек на улицах Лондона ВИДЕО
17:15 2741
Польша и НАТО подняли истребители из-за российских беспилотников
Польша и НАТО подняли истребители из-за российских беспилотников ВИДЕО; обновлено 19:09
19:09 3593
200-миллионная страна, в которой живут три азербайджанца и 50 тысяч армян
200-миллионная страна, в которой живут три азербайджанца и 50 тысяч армян Большое интервью с послом Азербайджана в Бразилии Рашадом Новрузом
14:05 6771

ЭТО ВАЖНО

Трамп: «Это война Байдена и Зеленского, не тратьте мое время»
Трамп: «Это война Байдена и Зеленского, не тратьте мое время»
15:29 4899
Америка в шаге от гражданской войны
Америка в шаге от гражданской войны главная тема; все еще актуально
13:04 3615
НАТО учится быстро перебрасывать войска в Литву
НАТО учится быстро перебрасывать войска в Литву
19:01 389
А чего еще было ожидать от Трампа?
А чего еще было ожидать от Трампа?
18:43 1253
Польша на взводе: армия растет, танки едут, добровольцы строятся
Польша на взводе: армия растет, танки едут, добровольцы строятся
18:24 1401
К семье экс-президента пришла милиция и выставила за дверь
К семье экс-президента пришла милиция и выставила за дверь видео
18:14 1953
Трамп начинает думать, что Путин ему не по зубам
Трамп начинает думать, что Путин ему не по зубам Axios
17:53 1578
Украинские дроны долетели до Уфы и поразили нефтезавод
Украинские дроны долетели до Уфы и поразили нефтезавод ВИДЕО
17:39 2030
Полтора миллиона человек на улицах Лондона
Полтора миллиона человек на улицах Лондона ВИДЕО
17:15 2741
Польша и НАТО подняли истребители из-за российских беспилотников
Польша и НАТО подняли истребители из-за российских беспилотников ВИДЕО; обновлено 19:09
19:09 3593
200-миллионная страна, в которой живут три азербайджанца и 50 тысяч армян
200-миллионная страна, в которой живут три азербайджанца и 50 тысяч армян Большое интервью с послом Азербайджана в Бразилии Рашадом Новрузом
14:05 6771
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться