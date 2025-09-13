Полтора миллиона человек на улицах Лондона

По некоторым данным, в демонстрациях участвуют полтора миллиона человек.

Сотни тысяч человек вышли на улицы Лондона на митинг «Объединим Королевство», организованный ультраправым активистом Томми Робинсоном.

Шествие проходит под названием «Объедини королевство». Тысячи человек собрались в районе Сазерк на южном берегу Темзы и направились в сторону правительственного квартала Уайтхолл в центре столицы.

Позже демонстранты должны пересечь Вестминстерский мост, а заключительной точкой шествия, как планируется, станет улица перед резиденцией премьер-министра Кира Стармера.