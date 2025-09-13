USD 1.7000
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

Трамп начинает думать, что Путин ему не по зубам

Президент США Дональд Трамп в последнее время сомневается в своей способности повлиять на российского лидера Владимира Путина с целью прекращения войны в Украине. Он признался доверенным лицам, что неправильно оценил стремление Путина к миру, сообщил Axios источник, непосредственно знакомый с ситуацией.

Издание отмечает, что Трамп часто подчеркивает свое влияние на мировую политику и других лидеров. Однако, по мнению источника, у него есть два исключения — Владимир Путин и израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Сегодня президент США заявил в соцсетях, что введет дополнительные санкции против России только в том случае, если все страны НАТО установят высокие пошлины на товары из Китая.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент также подчеркнул, что странам «Большой семерки» необходимо ввести санкции и пошлины против каждой страны, покупающей российскую нефть.

