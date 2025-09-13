К семье экс-президента пришла милиция и выставила за дверь

Семью бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева принудительно выселяют из дома в селе Кой-Таш, переданного в собственность государства. Об этом сообщает «Интерфакс».



«Пришли несколько десятков человек, часть из них - в милицейской форме, другие – в гражданской одежде и с применением силы открыли дверь. Документов они не предъявили», – написала в субботу дочь Атамбаева Алия Шагиева на своей странице в соцсети.

Она утверждает, что пришедшие сломали двери, разбили окна и теперь выносят мебель.

В Госагентстве по управлению государственным имуществом Кыргызстана сообщили, что участок в селе Кой-Таш, на котором расположен дом бывшего президента Атамбаева, по решению суда возвращен в собственность государства. На его месте планируется строительство дома престарелых и детского сада.

3 июня Первомайский районный суд Бишкека заочно приговорил Атамбаева к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы с последующей конфискацией имущества.

Также суд вынес приговор бывшему руководителю администрации президента Фариду Ниязову и экс-депутату парламента Равшану Жээнбекову – оба получили по 7 лет и 8 месяцев лишения свободы и были взяты под стражу в зале суда.

Ранее суд разрешил экс-президенту покинуть территорию Кыргызстана, на данный момент он проходит лечение за рубежом.