Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

Польша на взводе: армия растет, танки едут, добровольцы строятся

18:24

Польша усиливает военное присутствие на восточной границе, расширяет набор добровольцев и модернизирует армию, сообщает Reuters.

В процессе реструктуризации ВС Польша делает упор на повышение мобильности, развитие бронетанковых возможностей, усиление противовоздушной обороны и улучшение логистики.

В рамках подготовки резервов добровольцы проходят обучение совместно с профессиональными военными, однако не входят в состав регулярной армии. Такая модель создает гибкую и масштабируемую структуру, способную поддержать оборону страны при необходимости – по аналогии с системами, действующими в Литве и Германии.

На сегодняшний день польская армия – третья по численности в НАТО после США и Турции. В ее рядах служат 216 тыс. человек. К 2027 году власти намерены дополнительно подготовить еще 100 тыс. добровольцев.

«Мы готовы противостоять угрозе, которая реальна сегодня. И мы готовимся к угрозе, которая станет реальной завтра», — заявил заместитель министра обороны Польши Павел Залевский.

Трамп: «Это война Байдена и Зеленского, не тратьте мое время»
Трамп: «Это война Байдена и Зеленского, не тратьте мое время»
15:29
Америка в шаге от гражданской войны
Америка в шаге от гражданской войны
13:04
НАТО учится быстро перебрасывать войска в Литву
НАТО учится быстро перебрасывать войска в Литву
19:01
А чего еще было ожидать от Трампа?
А чего еще было ожидать от Трампа?
18:43
Польша на взводе: армия растет, танки едут, добровольцы строятся
Польша на взводе: армия растет, танки едут, добровольцы строятся
18:24
К семье экс-президента пришла милиция и выставила за дверь
К семье экс-президента пришла милиция и выставила за дверь
18:14
Трамп начинает думать, что Путин ему не по зубам
Трамп начинает думать, что Путин ему не по зубам
17:53
Украинские дроны долетели до Уфы и поразили нефтезавод
Украинские дроны долетели до Уфы и поразили нефтезавод
17:39
Полтора миллиона человек на улицах Лондона
Полтора миллиона человек на улицах Лондона
17:15
Польша и НАТО подняли истребители из-за российских беспилотников
Польша и НАТО подняли истребители из-за российских беспилотников
19:09
200-миллионная страна, в которой живут три азербайджанца и 50 тысяч армян
200-миллионная страна, в которой живут три азербайджанца и 50 тысяч армян Большое интервью с послом Азербайджана в Бразилии Рашадом Новрузом
14:05

