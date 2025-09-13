Польша на взводе: армия растет, танки едут, добровольцы строятся

В процессе реструктуризации ВС Польша делает упор на повышение мобильности, развитие бронетанковых возможностей, усиление противовоздушной обороны и улучшение логистики.

В рамках подготовки резервов добровольцы проходят обучение совместно с профессиональными военными, однако не входят в состав регулярной армии. Такая модель создает гибкую и масштабируемую структуру, способную поддержать оборону страны при необходимости – по аналогии с системами, действующими в Литве и Германии.

На сегодняшний день польская армия – третья по численности в НАТО после США и Турции. В ее рядах служат 216 тыс. человек. К 2027 году власти намерены дополнительно подготовить еще 100 тыс. добровольцев.

«Мы готовы противостоять угрозе, которая реальна сегодня. И мы готовимся к угрозе, которая станет реальной завтра», — заявил заместитель министра обороны Польши Павел Залевский.