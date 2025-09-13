USD 1.7000
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

Макрон обновляет без обновлений

18:30 475

Новый премьер-министр Франции Себастьян Лекорню сформирует правительство не раньше конца сентября – начала октября, сообщила радиостанция RTL.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назначил на пост премьер-министра главу Минобороны Себастьяна Лекорню, которому предстоит сформировать новый состав правительства. Его предшественник Франсуа Байру ушел в отставку после того, как парламент выразил ему недоверие на фоне предложений по жесткой экономии в бюджете на 2026 год.

«После совсем недавнего назначения Себастьяна Лекорню премьер-министром уже встает вопрос о правительстве, которое будет его окружать. Придется еще подождать до конца сентября или октября», – говорится в материале.

Как сообщили в офисе премьер-министра, формирование нового кабинета не требует спешки, передает RTL. В то же время источник, близкий к президенту Макрону, отметил, что «не стоит ожидать больших изменений».

По информации радиостанции, свои посты, вероятнее всего, сохранят глава МИД Жан-Ноэль Барро, министр внутренних дел Брюно Ретайо, министр юстиции Жеральд Дарманен и министр культуры Рашида Дати. В то же время из правительства уйдут министр финансов Эрик Ломбар и министр-делегат по вопросам госрасходов Амели де Моншален – оба участвовали в разработке спорного проекта бюджета на 2026 год.

По данным RTL, кресло министра обороны может занять нынешняя глава Минтруда и здравоохранения Катрин Вотрен.

Трамп: «Это война Байдена и Зеленского, не тратьте мое время»
Трамп: «Это война Байдена и Зеленского, не тратьте мое время»
15:29 4907
Америка в шаге от гражданской войны
Америка в шаге от гражданской войны главная тема; все еще актуально
13:04 3617
НАТО учится быстро перебрасывать войска в Литву
НАТО учится быстро перебрасывать войска в Литву
19:01 391
А чего еще было ожидать от Трампа?
А чего еще было ожидать от Трампа?
18:43 1261
Польша на взводе: армия растет, танки едут, добровольцы строятся
Польша на взводе: армия растет, танки едут, добровольцы строятся
18:24 1406
К семье экс-президента пришла милиция и выставила за дверь
К семье экс-президента пришла милиция и выставила за дверь видео
18:14 1962
Трамп начинает думать, что Путин ему не по зубам
Трамп начинает думать, что Путин ему не по зубам Axios
17:53 1585
Украинские дроны долетели до Уфы и поразили нефтезавод
Украинские дроны долетели до Уфы и поразили нефтезавод ВИДЕО
17:39 2036
Полтора миллиона человек на улицах Лондона
Полтора миллиона человек на улицах Лондона ВИДЕО
17:15 2746
Польша и НАТО подняли истребители из-за российских беспилотников
Польша и НАТО подняли истребители из-за российских беспилотников ВИДЕО; обновлено 19:09
19:09 3606
200-миллионная страна, в которой живут три азербайджанца и 50 тысяч армян
200-миллионная страна, в которой живут три азербайджанца и 50 тысяч армян Большое интервью с послом Азербайджана в Бразилии Рашадом Новрузом
14:05 6776

