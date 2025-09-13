Макрон обновляет без обновлений

Новый премьер-министр Франции Себастьян Лекорню сформирует правительство не раньше конца сентября – начала октября, сообщила радиостанция RTL.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назначил на пост премьер-министра главу Минобороны Себастьяна Лекорню, которому предстоит сформировать новый состав правительства. Его предшественник Франсуа Байру ушел в отставку после того, как парламент выразил ему недоверие на фоне предложений по жесткой экономии в бюджете на 2026 год.

«После совсем недавнего назначения Себастьяна Лекорню премьер-министром уже встает вопрос о правительстве, которое будет его окружать. Придется еще подождать до конца сентября или октября», – говорится в материале.

Как сообщили в офисе премьер-министра, формирование нового кабинета не требует спешки, передает RTL. В то же время источник, близкий к президенту Макрону, отметил, что «не стоит ожидать больших изменений».

По информации радиостанции, свои посты, вероятнее всего, сохранят глава МИД Жан-Ноэль Барро, министр внутренних дел Брюно Ретайо, министр юстиции Жеральд Дарманен и министр культуры Рашида Дати. В то же время из правительства уйдут министр финансов Эрик Ломбар и министр-делегат по вопросам госрасходов Амели де Моншален – оба участвовали в разработке спорного проекта бюджета на 2026 год.

По данным RTL, кресло министра обороны может занять нынешняя глава Минтруда и здравоохранения Катрин Вотрен.