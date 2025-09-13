USD 1.7000
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

А чего еще было ожидать от Трампа?

18:43 1263

Европейские союзники США по НАТО выражают обеспокоенность сдержанной реакцией президента Дональда Трампа на проникновение российских БПЛА в воздушное пространство Польши и все чаще сомневаются в готовности Вашингтона прийти на помощь в случае угрозы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.

В Европе сдержанную реакцию Трампа восприняли как очередное подтверждение его курса «Америка прежде всего», подразумевающего, что европейские страны должны самостоятельно отвечать за свою безопасность.

«Этот эпизод подчеркивает, что Трамп, в отличие от других президентов со времен [Франклина] Рузвельта, не считает безопасность Европы центральным элементом безопасности США», – высказался бывший постпред США при НАТО Иво Даалдер.

Собеседники агентства отмечают, что подобные инциденты раньше вызвали бы мгновенную реакцию Вашингтона, тогда как реакцию Трампа сейчас в Европе описывают как «публичное пожимание плечами». Европейские политики восприняли слова американского президента с «разочарованием», «недоумением» и даже «тревогой», сообщили источники. Один из высокопоставленных немецких чиновников отметил, что представители США участвовали в обсуждении проникновения российских БПЛА с европейскими союзниками, но выглядели «колеблющимися».

«Мы не можем ни в чем полагаться на США с этой администрацией. Но мы должны притворяться, что мы можем», – рассказал он агентству.

Один из дипломатов восточноевропейской страны охарактеризовал реакцию США как «оглушающую тишину».

«Пока США особо никого не приободрили», — отметил он.

Собеседник из Италии добавил, что большинство стран НАТО негативно восприняли реакцию Вашингтона на инцидент, но избегают открытой критики. Европейские дипломаты также выразили обеспокоенность отсутствием участия американских ВВС в операции по нейтрализации российских беспилотников. В Вашингтоне же объяснили это тем, что в момент инцидента ответственность за воздушное пространство над Польшей лежала на Нидерландах.

Трамп: «Это война Байдена и Зеленского, не тратьте мое время»
Трамп: «Это война Байдена и Зеленского, не тратьте мое время»
15:29 4908
Америка в шаге от гражданской войны
Америка в шаге от гражданской войны главная тема; все еще актуально
13:04 3619
НАТО учится быстро перебрасывать войска в Литву
НАТО учится быстро перебрасывать войска в Литву
19:01 391
А чего еще было ожидать от Трампа?
А чего еще было ожидать от Трампа?
18:43 1264
Польша на взводе: армия растет, танки едут, добровольцы строятся
Польша на взводе: армия растет, танки едут, добровольцы строятся
18:24 1408
К семье экс-президента пришла милиция и выставила за дверь
К семье экс-президента пришла милиция и выставила за дверь видео
18:14 1963
Трамп начинает думать, что Путин ему не по зубам
Трамп начинает думать, что Путин ему не по зубам Axios
17:53 1587
Украинские дроны долетели до Уфы и поразили нефтезавод
Украинские дроны долетели до Уфы и поразили нефтезавод ВИДЕО
17:39 2038
Полтора миллиона человек на улицах Лондона
Полтора миллиона человек на улицах Лондона ВИДЕО
17:15 2748
Польша и НАТО подняли истребители из-за российских беспилотников
Польша и НАТО подняли истребители из-за российских беспилотников ВИДЕО; обновлено 19:09
19:09 3607
200-миллионная страна, в которой живут три азербайджанца и 50 тысяч армян
200-миллионная страна, в которой живут три азербайджанца и 50 тысяч армян Большое интервью с послом Азербайджана в Бразилии Рашадом Новрузом
14:05 6778

