А чего еще было ожидать от Трампа?

Европейские союзники США по НАТО выражают обеспокоенность сдержанной реакцией президента Дональда Трампа на проникновение российских БПЛА в воздушное пространство Польши и все чаще сомневаются в готовности Вашингтона прийти на помощь в случае угрозы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.

В Европе сдержанную реакцию Трампа восприняли как очередное подтверждение его курса «Америка прежде всего», подразумевающего, что европейские страны должны самостоятельно отвечать за свою безопасность.

«Этот эпизод подчеркивает, что Трамп, в отличие от других президентов со времен [Франклина] Рузвельта, не считает безопасность Европы центральным элементом безопасности США», – высказался бывший постпред США при НАТО Иво Даалдер.

Собеседники агентства отмечают, что подобные инциденты раньше вызвали бы мгновенную реакцию Вашингтона, тогда как реакцию Трампа сейчас в Европе описывают как «публичное пожимание плечами». Европейские политики восприняли слова американского президента с «разочарованием», «недоумением» и даже «тревогой», сообщили источники. Один из высокопоставленных немецких чиновников отметил, что представители США участвовали в обсуждении проникновения российских БПЛА с европейскими союзниками, но выглядели «колеблющимися».

«Мы не можем ни в чем полагаться на США с этой администрацией. Но мы должны притворяться, что мы можем», – рассказал он агентству.

Один из дипломатов восточноевропейской страны охарактеризовал реакцию США как «оглушающую тишину».

«Пока США особо никого не приободрили», — отметил он.

Собеседник из Италии добавил, что большинство стран НАТО негативно восприняли реакцию Вашингтона на инцидент, но избегают открытой критики. Европейские дипломаты также выразили обеспокоенность отсутствием участия американских ВВС в операции по нейтрализации российских беспилотников. В Вашингтоне же объяснили это тем, что в момент инцидента ответственность за воздушное пространство над Польшей лежала на Нидерландах.