Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

Экс-министра арестовали в Грузии

18:52

Тбилисский городской суд постановил взять под стражу бывшего министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе, обвиняемого в коррупции, сообщает агентство Интерпрессньюс.

Решение об аресте приняла судья Екатерина Барбакадзе, поддержав решение прокуратуры. Защита, в свою очередь, настаивала на освобождении Бурчуладзе под залог в 100 тысяч лари (свыше $37 тыс.).

Экс-министра обвиняют в «легализации незаконных доходов с использованием служебного положения, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере» и «злоупотреблении служебными полномочиями». Если вина Бурчуладзе будет доказана, ему грозит от 9 до 12 лет лишения свободы.

Согласно информации Службы Госбезопасности Грузии, бывший глава Минобороны был задержан 11 сентября, однако был доставлен не в изолятор, а в больницу из-за сотрясения мозга вследствие падения с квадроцикла.

В субботу генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинение бывшему лидеру оппозиционной партии «Единое национальное движение», основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили, Левану Хабеишвили.

