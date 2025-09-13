Экс-министра арестовали в Грузии

Решение об аресте приняла судья Екатерина Барбакадзе, поддержав решение прокуратуры. Защита, в свою очередь, настаивала на освобождении Бурчуладзе под залог в 100 тысяч лари (свыше $37 тыс.).

Экс-министра обвиняют в «легализации незаконных доходов с использованием служебного положения, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере» и «злоупотреблении служебными полномочиями». Если вина Бурчуладзе будет доказана, ему грозит от 9 до 12 лет лишения свободы.

Согласно информации Службы Госбезопасности Грузии, бывший глава Минобороны был задержан 11 сентября, однако был доставлен не в изолятор, а в больницу из-за сотрясения мозга вследствие падения с квадроцикла.

В субботу генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинение бывшему лидеру оппозиционной партии «Единое национальное движение», основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили, Левану Хабеишвили.