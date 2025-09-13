USD 1.7000
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

НАТО учится быстро перебрасывать войска в Литву

Страны НАТО начали учения Grand Eagle 2025, посвященные переброске войск и техники в Литву, сообщило объединенное командование сил альянса в Нидерландах.

«Стартовали учения Grand Eagle 2025! В рамках более масштабных маневров Quadriga 2025 силы НАТО отрабатывают быструю переброску войск и техники в Литву – быстро, уверенно и скоординировано. Grand Eagle 2025 нацелены на то, чтобы усилить готовность и оперативную совместимость союзников и укрепить восточный фланг НАТО», – отмечается в сообщении командования, опубликованного в соцсети X.

При этом не уточняются конкретные даты проведения маневров.

Стоит отметить, что Grand Eagle 2025 — часть более масштабных учений Quadriga 2025, проходящих с 18 августа по 30 сентября в Германии, Литве, Финляндии и на Балтийском море. В учениях участвуют свыше 8 тыс. военнослужащих из 14 стран, около 40 кораблей, 30 самолетов и более 1,8 тыс. единиц техники.

Трамп: «Это война Байдена и Зеленского, не тратьте мое время»
Трамп: «Это война Байдена и Зеленского, не тратьте мое время»
Америка в шаге от гражданской войны
Америка в шаге от гражданской войны главная тема; все еще актуально
НАТО учится быстро перебрасывать войска в Литву
НАТО учится быстро перебрасывать войска в Литву
А чего еще было ожидать от Трампа?
А чего еще было ожидать от Трампа?
Польша на взводе: армия растет, танки едут, добровольцы строятся
Польша на взводе: армия растет, танки едут, добровольцы строятся
К семье экс-президента пришла милиция и выставила за дверь
К семье экс-президента пришла милиция и выставила за дверь видео
Трамп начинает думать, что Путин ему не по зубам
Трамп начинает думать, что Путин ему не по зубам Axios
Украинские дроны долетели до Уфы и поразили нефтезавод
Украинские дроны долетели до Уфы и поразили нефтезавод ВИДЕО
Полтора миллиона человек на улицах Лондона
Полтора миллиона человек на улицах Лондона ВИДЕО
Польша и НАТО подняли истребители из-за российских беспилотников
Польша и НАТО подняли истребители из-за российских беспилотников ВИДЕО; обновлено 19:09
200-миллионная страна, в которой живут три азербайджанца и 50 тысяч армян
200-миллионная страна, в которой живут три азербайджанца и 50 тысяч армян Большое интервью с послом Азербайджана в Бразилии Рашадом Новрузом
