НАТО учится быстро перебрасывать войска в Литву

Страны НАТО начали учения Grand Eagle 2025, посвященные переброске войск и техники в Литву, сообщило объединенное командование сил альянса в Нидерландах.

«Стартовали учения Grand Eagle 2025! В рамках более масштабных маневров Quadriga 2025 силы НАТО отрабатывают быструю переброску войск и техники в Литву – быстро, уверенно и скоординировано. Grand Eagle 2025 нацелены на то, чтобы усилить готовность и оперативную совместимость союзников и укрепить восточный фланг НАТО», – отмечается в сообщении командования, опубликованного в соцсети X.

При этом не уточняются конкретные даты проведения маневров.

Стоит отметить, что Grand Eagle 2025 — часть более масштабных учений Quadriga 2025, проходящих с 18 августа по 30 сентября в Германии, Литве, Финляндии и на Балтийском море. В учениях участвуют свыше 8 тыс. военнослужащих из 14 стран, около 40 кораблей, 30 самолетов и более 1,8 тыс. единиц техники.