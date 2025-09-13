USD 1.7000
EUR 1.9934
RUB 2.0047
Подписаться на уведомления
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Новость дня
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

В Хырдалане загорелась многоэтажка: жильцы эвакуированы

фото
19:22 349

В многоэтажном жилом доме в городе Хырдалане на Апшероне произошел пожар, жильцы были эвакуированы из соображений безопасности. Об этом сообщает МЧС Азербайджана.

Сигнал о пожаре поступил на горячую линию «112». На место происшествия были направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска.

Возгорание произошло на восьмом этаже 21-этажного жилого дома. Благодаря оперативным действиям огонь был быстро локализован и потушен.

Пожар уничтожил бытовые вещи на площади 20 квадратных метров в квартире общей площадью 110 кв.м. Остальные помещения, а также соседние квартиры удалось уберечь от огня.

Из соображений безопасности спасатели приняли решение об эвакуации жителей дома.

Трамп: «Это война Байдена и Зеленского, не тратьте мое время»
Трамп: «Это война Байдена и Зеленского, не тратьте мое время»
15:29 4913
Америка в шаге от гражданской войны
Америка в шаге от гражданской войны главная тема; все еще актуально
13:04 3620
НАТО учится быстро перебрасывать войска в Литву
НАТО учится быстро перебрасывать войска в Литву
19:01 394
А чего еще было ожидать от Трампа?
А чего еще было ожидать от Трампа?
18:43 1268
Польша на взводе: армия растет, танки едут, добровольцы строятся
Польша на взводе: армия растет, танки едут, добровольцы строятся
18:24 1411
К семье экс-президента пришла милиция и выставила за дверь
К семье экс-президента пришла милиция и выставила за дверь видео
18:14 1970
Трамп начинает думать, что Путин ему не по зубам
Трамп начинает думать, что Путин ему не по зубам Axios
17:53 1592
Украинские дроны долетели до Уфы и поразили нефтезавод
Украинские дроны долетели до Уфы и поразили нефтезавод ВИДЕО
17:39 2040
Полтора миллиона человек на улицах Лондона
Полтора миллиона человек на улицах Лондона ВИДЕО
17:15 2753
Польша и НАТО подняли истребители из-за российских беспилотников
Польша и НАТО подняли истребители из-за российских беспилотников ВИДЕО; обновлено 19:09
19:09 3618
200-миллионная страна, в которой живут три азербайджанца и 50 тысяч армян
200-миллионная страна, в которой живут три азербайджанца и 50 тысяч армян Большое интервью с послом Азербайджана в Бразилии Рашадом Новрузом
14:05 6781

ЭТО ВАЖНО

Трамп: «Это война Байдена и Зеленского, не тратьте мое время»
Трамп: «Это война Байдена и Зеленского, не тратьте мое время»
15:29 4913
Америка в шаге от гражданской войны
Америка в шаге от гражданской войны главная тема; все еще актуально
13:04 3620
НАТО учится быстро перебрасывать войска в Литву
НАТО учится быстро перебрасывать войска в Литву
19:01 394
А чего еще было ожидать от Трампа?
А чего еще было ожидать от Трампа?
18:43 1268
Польша на взводе: армия растет, танки едут, добровольцы строятся
Польша на взводе: армия растет, танки едут, добровольцы строятся
18:24 1411
К семье экс-президента пришла милиция и выставила за дверь
К семье экс-президента пришла милиция и выставила за дверь видео
18:14 1970
Трамп начинает думать, что Путин ему не по зубам
Трамп начинает думать, что Путин ему не по зубам Axios
17:53 1592
Украинские дроны долетели до Уфы и поразили нефтезавод
Украинские дроны долетели до Уфы и поразили нефтезавод ВИДЕО
17:39 2040
Полтора миллиона человек на улицах Лондона
Полтора миллиона человек на улицах Лондона ВИДЕО
17:15 2753
Польша и НАТО подняли истребители из-за российских беспилотников
Польша и НАТО подняли истребители из-за российских беспилотников ВИДЕО; обновлено 19:09
19:09 3618
200-миллионная страна, в которой живут три азербайджанца и 50 тысяч армян
200-миллионная страна, в которой живут три азербайджанца и 50 тысяч армян Большое интервью с послом Азербайджана в Бразилии Рашадом Новрузом
14:05 6781
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться