В Хырдалане загорелась многоэтажка: жильцы эвакуированы

В многоэтажном жилом доме в городе Хырдалане на Апшероне произошел пожар, жильцы были эвакуированы из соображений безопасности. Об этом сообщает МЧС Азербайджана.

Сигнал о пожаре поступил на горячую линию «112». На место происшествия были направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска.

Возгорание произошло на восьмом этаже 21-этажного жилого дома. Благодаря оперативным действиям огонь был быстро локализован и потушен.

Пожар уничтожил бытовые вещи на площади 20 квадратных метров в квартире общей площадью 110 кв.м. Остальные помещения, а также соседние квартиры удалось уберечь от огня.

Из соображений безопасности спасатели приняли решение об эвакуации жителей дома.