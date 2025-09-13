Зеленский о мире: без лидеров и сильных ответов ничего не будет

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в переговорах об окончании российско-украинской войны должны участвовать лидеры, а не технические команды.

«США могут подтолкнуть Путина к диалогу. Это может быть встреча лидеров в любом формате. Главное – остановить убийства. Мы готовы к предложению президента Трампа: трехсторонний формат, затем двусторонний или наоборот. Но должны быть лидеры, а не технические команды», – заявил украинский лидер.

По его словам, нужно как можно быстрее завершить наработку гарантий безопасности. Зеленский подчеркнул, что Россия не только не демонстрирует никакого желания заканчивать войну, но и прибегает к эскалации, к реальным угрозам Европе, запуская свои дроны по Польше.

Он также призвал к «сильным ответам» после инцидента с беспилотниками в Польше.

«Я не считаю, что НАТО провалилось. Везде, где есть НАТО, войны нет. Но нужно ответить. Нужны сильные ответы», – отметил президент Украины.