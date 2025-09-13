USD 1.7000
EUR 1.9934
RUB 2.0047
Подписаться на уведомления
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Новость дня
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

США и Великобритания разозлили Китай

19:45 105

Китай выступил с предостережением в адрес Великобритании и США после прохода их военных кораблей через Тайваньский пролив. Об этом говорится в заявлении Народно-освободительной армии КНР (НОАК).

«Эти действия кораблей США и Британии являются нарушением порядка и провокацией, посылают неверный сигнал и подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе», – заявил представитель Командования Восточного театра военных действий НОАК, комментируя проход американского эсминца USS Higgins и британского фрегата HMS Richmond через пролив.

В ответ Министерство обороны Великобритании подчеркнуло, что проход носил рутинный характер.

«Где бы ни действовал Королевский военно-морской флот, он делает это в полном соответствии с международным правом и нормами, а также пользуется правами на свободу судоходства в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву», – говорится в сообщении британского оборонного ведомства.

Трамп: «Это война Байдена и Зеленского, не тратьте мое время»
Трамп: «Это война Байдена и Зеленского, не тратьте мое время»
15:29 4918
Америка в шаге от гражданской войны
Америка в шаге от гражданской войны главная тема; все еще актуально
13:04 3623
НАТО учится быстро перебрасывать войска в Литву
НАТО учится быстро перебрасывать войска в Литву
19:01 394
А чего еще было ожидать от Трампа?
А чего еще было ожидать от Трампа?
18:43 1270
Польша на взводе: армия растет, танки едут, добровольцы строятся
Польша на взводе: армия растет, танки едут, добровольцы строятся
18:24 1412
К семье экс-президента пришла милиция и выставила за дверь
К семье экс-президента пришла милиция и выставила за дверь видео
18:14 1972
Трамп начинает думать, что Путин ему не по зубам
Трамп начинает думать, что Путин ему не по зубам Axios
17:53 1595
Украинские дроны долетели до Уфы и поразили нефтезавод
Украинские дроны долетели до Уфы и поразили нефтезавод ВИДЕО
17:39 2044
Полтора миллиона человек на улицах Лондона
Полтора миллиона человек на улицах Лондона ВИДЕО
17:15 2755
Польша и НАТО подняли истребители из-за российских беспилотников
Польша и НАТО подняли истребители из-за российских беспилотников ВИДЕО; обновлено 19:09
19:09 3625
200-миллионная страна, в которой живут три азербайджанца и 50 тысяч армян
200-миллионная страна, в которой живут три азербайджанца и 50 тысяч армян Большое интервью с послом Азербайджана в Бразилии Рашадом Новрузом
14:05 6784

ЭТО ВАЖНО

Трамп: «Это война Байдена и Зеленского, не тратьте мое время»
Трамп: «Это война Байдена и Зеленского, не тратьте мое время»
15:29 4918
Америка в шаге от гражданской войны
Америка в шаге от гражданской войны главная тема; все еще актуально
13:04 3623
НАТО учится быстро перебрасывать войска в Литву
НАТО учится быстро перебрасывать войска в Литву
19:01 394
А чего еще было ожидать от Трампа?
А чего еще было ожидать от Трампа?
18:43 1270
Польша на взводе: армия растет, танки едут, добровольцы строятся
Польша на взводе: армия растет, танки едут, добровольцы строятся
18:24 1412
К семье экс-президента пришла милиция и выставила за дверь
К семье экс-президента пришла милиция и выставила за дверь видео
18:14 1972
Трамп начинает думать, что Путин ему не по зубам
Трамп начинает думать, что Путин ему не по зубам Axios
17:53 1595
Украинские дроны долетели до Уфы и поразили нефтезавод
Украинские дроны долетели до Уфы и поразили нефтезавод ВИДЕО
17:39 2044
Полтора миллиона человек на улицах Лондона
Полтора миллиона человек на улицах Лондона ВИДЕО
17:15 2755
Польша и НАТО подняли истребители из-за российских беспилотников
Польша и НАТО подняли истребители из-за российских беспилотников ВИДЕО; обновлено 19:09
19:09 3625
200-миллионная страна, в которой живут три азербайджанца и 50 тысяч армян
200-миллионная страна, в которой живут три азербайджанца и 50 тысяч армян Большое интервью с послом Азербайджана в Бразилии Рашадом Новрузом
14:05 6784
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться