США и Великобритания разозлили Китай

Китай выступил с предостережением в адрес Великобритании и США после прохода их военных кораблей через Тайваньский пролив. Об этом говорится в заявлении Народно-освободительной армии КНР (НОАК).

«Эти действия кораблей США и Британии являются нарушением порядка и провокацией, посылают неверный сигнал и подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе», – заявил представитель Командования Восточного театра военных действий НОАК, комментируя проход американского эсминца USS Higgins и британского фрегата HMS Richmond через пролив.

В ответ Министерство обороны Великобритании подчеркнуло, что проход носил рутинный характер.

«Где бы ни действовал Королевский военно-морской флот, он делает это в полном соответствии с международным правом и нормами, а также пользуется правами на свободу судоходства в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву», – говорится в сообщении британского оборонного ведомства.