Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

Зеленский рассказал, где сломается российская армия

Все заявления Москвы о скором захвате восточных территорий Украины – выдумки, Россия терпит поражения в наступлениях и компенсирует их потоками дезинформации, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Во время Ежегодной конференции YES 2025, организованной Фондом Виктора Пинчука, Зеленский заявил, что ситуация на фронте непростая в силу численного превосходства российской армии и применения ими дронов и современных технологий. Вместе с тем он подчеркнул, что Украина сохраняет контроль над линией фронта и не дает российским войскам выполнить поставленные задачи, несмотря на их численное преимущество.

«Россияне очень стараются усиливать дезинформационную кампанию, гораздо лучше, чем на поле боя. Но я уверен, что они так много используют информации по востоку, понимая, что на востоке они сломаются. Я думаю, в ближайшие день-два мы услышим совершенно другую информацию. Пусть это комментирует наше военное командование», – пояснил украинский президент.

Он также подчеркнул, что Москва усиливает информационное давление, поскольку на поле боя ее атаки оказываются безуспешными. Зеленский заявил, что наступательные действия российской армии на Сумском, Новопавловском и Покровском направлениях окончились неудачей — все атаки за последние два месяца были отражены и разгромлены украинскими ВС.

Президент также прокомментировал заявления о том, что Россия якобы способна захватить восток Украины за три месяца.

«То, что я слышал в Белом доме – как они продвигаются и что за три месяца они оккупируют восток нашего государства – ложь. Им не удастся это сделать за годы. Но никто не хочет годами воевать», – подчеркнул Зеленский.

