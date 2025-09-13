Аргентина не против отправить военных в Украину

Аргентина готова рассмотреть возможность отправки военного контингента в Украину в рамках мирной инициативы, если получит соответствующее предложение, заявил посол республики в России Энрике Игнасио Феррер Виейра в интервью РБК.

По его словам, такие темы обсуждаются на высоком политическом уровне.

«Но если аргентинские вооруженные силы потребуются для обеспечения безопасности на Украине, президент, несомненно, будет готов рассмотреть такую возможность», – отметил дипломат.

Посол напомнил, что Аргентина обладает опытом участия в миротворческих операциях под эгидой ООН, и подчеркнул, что этот потенциал может быть задействован и в нынешнем конфликте, при условии, что ключевая роль в урегулировании будет принадлежать самой Организации Объединенных Наций. По его словам, президент Хавьер Милей последовательно выступает за мирное решение международных разногласий.

«Именно поэтому мы в Аргентине хотим, чтобы Путин и Зеленский пришли к взаимопониманию и устойчивому миру», – пояснил посол.