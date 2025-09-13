USD 1.7000
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

Сторонники безвиза вышли на улицы Тбилиси

20:53 723

В Тбилиси прошла акция в защиту безвизового режима с Евросоюзом, участники которой выразили протест против сближения с Россией, сообщают грузинские СМИ.

Участники акции в Тбилиси сначала собрались у здания Тбилисского государственного университета, после чего прошли маршем по проспекту Руставели в сторону парламента.

Среди главных лозунгов – «Нет российскому режиму» и «Сохраним безвизовый режим». Протестующие несли флаги Грузии и Европейского Союза, а также плакаты с различными призывами.

Колонна также остановилась у избирательного штаба мэра столицы Кахи Каладзе на проспекте Меликишвили, где участники акции скандировали лозунги.

В демонстрации приняли участие и представители оппозиционных партий, в том числе те, кто заявлял о намерении бойкотировать выборы, назначенные на 4 октября.

Европа отбивается от российских беспилотников. Заявление Зеленского
Европа отбивается от российских беспилотников. Заявление Зеленского обновлено 21:23; видео
21:23 7450
Летят дроны. Летят утки. Летят слова
Летят дроны. Летят утки. Летят слова горячая тема; все еще актуально
13:26 3515
У Трампа заявили, что без Китая Россия не сможет продолжать войну
У Трампа заявили, что без Китая Россия не сможет продолжать войну
21:59 183
Сирия без Асада: аш-Шараа рассказал о договоренности с Кремлем
Сирия без Асада: аш-Шараа рассказал о договоренности с Кремлем
21:41 505
Аргентина не против отправить военных в Украину
Аргентина не против отправить военных в Украину
20:33 778
Зеленский рассказал, где сломается российская армия
Зеленский рассказал, где сломается российская армия
20:00 3141
Трамп: «Это война Байдена и Зеленского, не тратьте мое время»
Трамп: «Это война Байдена и Зеленского, не тратьте мое время»
15:29 6396
Америка в шаге от гражданской войны
Америка в шаге от гражданской войны главная тема; все еще актуально
13:04 4122
НАТО учится быстро перебрасывать войска в Литву
НАТО учится быстро перебрасывать войска в Литву
19:01 874
А чего еще было ожидать от Трампа?
А чего еще было ожидать от Трампа?
18:43 2643
Польша на взводе: армия растет, танки едут, добровольцы строятся
Польша на взводе: армия растет, танки едут, добровольцы строятся
18:24 2537

