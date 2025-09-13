Сторонники безвиза вышли на улицы Тбилиси

В Тбилиси прошла акция в защиту безвизового режима с Евросоюзом, участники которой выразили протест против сближения с Россией, сообщают грузинские СМИ.



Участники акции в Тбилиси сначала собрались у здания Тбилисского государственного университета, после чего прошли маршем по проспекту Руставели в сторону парламента.

Среди главных лозунгов – «Нет российскому режиму» и «Сохраним безвизовый режим». Протестующие несли флаги Грузии и Европейского Союза, а также плакаты с различными призывами.

Колонна также остановилась у избирательного штаба мэра столицы Кахи Каладзе на проспекте Меликишвили, где участники акции скандировали лозунги.

В демонстрации приняли участие и представители оппозиционных партий, в том числе те, кто заявлял о намерении бойкотировать выборы, назначенные на 4 октября.