Сербские студенты требуют отменить госприватизацию

Профсоюзы, студенты и оппозиционеры вышли на протест против приватизации госпредприятий Сербии и перекрыли центр Белграда, сообщают российские СМИ.

Ассоциация рабочих коллективов, профсоюзов и объединений «Общественный фронт» призвала в субботу в 19:00 по бакинскому времени выйти на протест против приватизации госпредприятий на площади Славия в центре Белграда. Организаторы обвиняют власти в намерении распродать ключевые компании – «Электрохозяйство Сербии» (EPS), «Железные дороги Сербии», «Почту Сербии», а также предприятия лесного и водного хозяйства. К акции присоединились студенты.

Около 18:30 демонстранты с национальными и факультетскими флагами, транспарантами и свистками вышли на проезжую часть и перекрыли движение на площади Славия, после чего начали шествие к месту митинга у здания правительства на улице Неманьина.

В то же время, примерно в 19:00 по бакинскому времени, в более чем 130 населенных пунктах Сербии проходят мирные собрания в поддержку властей и против акций студентов и оппозиции.

Европа отбивается от российских беспилотников. Заявление Зеленского обновлено 21:23; видео
Летят дроны. Летят утки. Летят слова горячая тема; все еще актуально
У Трампа заявили, что без Китая Россия не сможет продолжать войну
Сирия без Асада: аш-Шараа рассказал о договоренности с Кремлем
Аргентина не против отправить военных в Украину
Зеленский рассказал, где сломается российская армия
Трамп: «Это война Байдена и Зеленского, не тратьте мое время»
Америка в шаге от гражданской войны главная тема; все еще актуально
НАТО учится быстро перебрасывать войска в Литву
А чего еще было ожидать от Трампа?
Польша на взводе: армия растет, танки едут, добровольцы строятся
