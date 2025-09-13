Сербские студенты требуют отменить госприватизацию

Ассоциация рабочих коллективов, профсоюзов и объединений «Общественный фронт» призвала в субботу в 19:00 по бакинскому времени выйти на протест против приватизации госпредприятий на площади Славия в центре Белграда. Организаторы обвиняют власти в намерении распродать ключевые компании – «Электрохозяйство Сербии» (EPS), «Железные дороги Сербии», «Почту Сербии», а также предприятия лесного и водного хозяйства. К акции присоединились студенты.

Около 18:30 демонстранты с национальными и факультетскими флагами, транспарантами и свистками вышли на проезжую часть и перекрыли движение на площади Славия, после чего начали шествие к месту митинга у здания правительства на улице Неманьина.

В то же время, примерно в 19:00 по бакинскому времени, в более чем 130 населенных пунктах Сербии проходят мирные собрания в поддержку властей и против акций студентов и оппозиции.