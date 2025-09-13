Сирия без Асада: аш-Шараа рассказал о договоренности с Кремлем

Сирия в период свержения Башара Асада договорилась с Россией о невмешательстве. Об этом заявил президент арабской республики Ахмед аш-Шараа.

«После того, как мы установили контроль над Алеппо, мы начали налаживать отношения и коммуникацию с Россией», – отметил временный глава страны.

По его словам, новые власти Сирии унаследовали многочисленные связи с Россией, которые необходимо сохранять и поддерживать.

«У Сирии в прошлом были связи в сфере энергетики, продовольствия, оружия — многочисленные связи с Россией, которые мы унаследовали. Их необходимо сохранять и поддерживать в спокойном режиме. Отношения должны строиться на основе уважения суверенитета Сирии и ее самостоятельности в принятии решений», – подчеркнул аш-Шараа.

Он отметил, что Россия «взяла на себя определенные обязательства перед нынешней Сирией», а Дамаск «взял на себя свои».