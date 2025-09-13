USD 1.7000
EUR 1.9934
RUB 2.0047
Подписаться на уведомления
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Новость дня
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

Сирия без Асада: аш-Шараа рассказал о договоренности с Кремлем

21:41 508

Сирия в период свержения Башара Асада договорилась с Россией о невмешательстве. Об этом заявил президент арабской республики Ахмед аш-Шараа.

«После того, как мы установили контроль над Алеппо, мы начали налаживать отношения и коммуникацию с Россией», – отметил временный глава страны.

По его словам, новые власти Сирии унаследовали многочисленные связи с Россией, которые необходимо сохранять и поддерживать.

«У Сирии в прошлом были связи в сфере энергетики, продовольствия, оружия — многочисленные связи с Россией, которые мы унаследовали. Их необходимо сохранять и поддерживать в спокойном режиме. Отношения должны строиться на основе уважения суверенитета Сирии и ее самостоятельности в принятии решений», – подчеркнул аш-Шараа.

Он отметил, что Россия «взяла на себя определенные обязательства перед нынешней Сирией», а Дамаск «взял на себя свои».

Европа отбивается от российских беспилотников. Заявление Зеленского
Европа отбивается от российских беспилотников. Заявление Зеленского обновлено 21:23; видео
21:23 7454
Летят дроны. Летят утки. Летят слова
Летят дроны. Летят утки. Летят слова горячая тема; все еще актуально
13:26 3515
У Трампа заявили, что без Китая Россия не сможет продолжать войну
У Трампа заявили, что без Китая Россия не сможет продолжать войну
21:59 185
Сирия без Асада: аш-Шараа рассказал о договоренности с Кремлем
Сирия без Асада: аш-Шараа рассказал о договоренности с Кремлем
21:41 509
Аргентина не против отправить военных в Украину
Аргентина не против отправить военных в Украину
20:33 778
Зеленский рассказал, где сломается российская армия
Зеленский рассказал, где сломается российская армия
20:00 3146
Трамп: «Это война Байдена и Зеленского, не тратьте мое время»
Трамп: «Это война Байдена и Зеленского, не тратьте мое время»
15:29 6398
Америка в шаге от гражданской войны
Америка в шаге от гражданской войны главная тема; все еще актуально
13:04 4122
НАТО учится быстро перебрасывать войска в Литву
НАТО учится быстро перебрасывать войска в Литву
19:01 874
А чего еще было ожидать от Трампа?
А чего еще было ожидать от Трампа?
18:43 2646
Польша на взводе: армия растет, танки едут, добровольцы строятся
Польша на взводе: армия растет, танки едут, добровольцы строятся
18:24 2537

ЭТО ВАЖНО

Европа отбивается от российских беспилотников. Заявление Зеленского
Европа отбивается от российских беспилотников. Заявление Зеленского обновлено 21:23; видео
21:23 7454
Летят дроны. Летят утки. Летят слова
Летят дроны. Летят утки. Летят слова горячая тема; все еще актуально
13:26 3515
У Трампа заявили, что без Китая Россия не сможет продолжать войну
У Трампа заявили, что без Китая Россия не сможет продолжать войну
21:59 185
Сирия без Асада: аш-Шараа рассказал о договоренности с Кремлем
Сирия без Асада: аш-Шараа рассказал о договоренности с Кремлем
21:41 509
Аргентина не против отправить военных в Украину
Аргентина не против отправить военных в Украину
20:33 778
Зеленский рассказал, где сломается российская армия
Зеленский рассказал, где сломается российская армия
20:00 3146
Трамп: «Это война Байдена и Зеленского, не тратьте мое время»
Трамп: «Это война Байдена и Зеленского, не тратьте мое время»
15:29 6398
Америка в шаге от гражданской войны
Америка в шаге от гражданской войны главная тема; все еще актуально
13:04 4122
НАТО учится быстро перебрасывать войска в Литву
НАТО учится быстро перебрасывать войска в Литву
19:01 874
А чего еще было ожидать от Трампа?
А чего еще было ожидать от Трампа?
18:43 2646
Польша на взводе: армия растет, танки едут, добровольцы строятся
Польша на взводе: армия растет, танки едут, добровольцы строятся
18:24 2537
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться