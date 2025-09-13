У Трампа заявили, что без Китая Россия не сможет продолжать войну

USD 1.7000
Российско-украинская война закончилась бы очень быстро, если бы Пекин прекратил помощь Москве. Об этом заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог.

«Без китайской поддержки РФ не смогла бы этого делать. Конечно, есть еще КНДР, но если бы Москва была в хорошей позиции, они бы не завозили тысячи корейских солдат», – заявил спецпосланник президента США Келлог на Ежегодной конференции YES 2025.

По его мнению, российская армия далеко не такая сильная, как в Москве об этом заявляют.

«Мы говорили о российских военных, и прозвучала фраза: «Да, мы все же надерем им задницы». У них сильная армия, но не такая сильная, как они сами о себе рассказывают», – отметил Келлог.

Он также дал совет тем, кто желает работать с Трампом, и предупредил, чего делать не стоит.

«Одно, что я посоветовал бы - и советую всем, кто работает с президентом Трампом: не ставьте его в такое положение, чтобы он думал, будто им пользуются», – сказал американский спецпредставитель.

По его словам, это станет «худшим положением», в котором президент США может оказаться.

