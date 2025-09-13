USD 1.7000
EUR 1.9934
RUB 2.0047
Подписаться на уведомления
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Новость дня
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

Успешно завершился первый день Gəncə Cup 2025

фото
Отдел информации
21:52 110

В городе Гянджа проходит тестовый турнир по плаванию в рамках подготовки к Играм СНГ.

Соревнования «Gəncə Cup 2025», стартовавшие 13 сентября во Дворце спорта Гянджи, организованы совместно Министерством молодежи и спорта, Федерацией плавания Азербайджана (ASF) и Операционной компанией Бакинского городского кольца.

Турнир успешно продолжается: в нем участвуют более 200 спортсменов, представляющих 24 клуба. В первый день в бассейне царила напряженная и захватывающая борьба — пловцы продемонстрировали как силу, так и высокий профессионализм.

Победители первого дня

Женщины

• 200 м вольным стилем — Марьям Джавадова (золото), Настя Гнуссина (серебро), Александра Слепенко (бронза)

• 100 м баттерфляй — Мехри Абдурахманлы (золото), Александра Слепенко (серебро), Нармин Рамазанова (бронза)

• 100 м брасс — Анастасия Боборыкина (золото), Вероника Шандыбина (серебро), Джахан Набиева (бронза)

• 100 м на спине — Властилина Хасянова (золото), Сафия Гаджиева (серебро), Айша Самедова (бронза)

• 50 м вольным стилем — Мярьям Джавадова (золото), Хадиджа Гасымзаде (серебро), Александра Слепенко (бронза)

• 200 м комплексное плавание — Сафия Самедова (золото), Маргарита Майницкая (серебро), Айла Гусейнова (бронза)

• Эстафета 4×100 м комплекс — Властилина Хасянова, Анастасия Гнуссина, Мехри Абдурахманлы, Марьям Джавадова (золото); Сафия Гаджиева, Сафия Медведева, Дениз Топчубашова, Маргарита Майницкая (серебро); Нигяр Мамедли, Айша Самедова, Александра Слепенко, Сафия Самедова (бронза)

Мужчины

• 200 м вольным стилем — Рамал Садыглы (золото), Амиргусейн Гянджех (серебро), Мехди Мухтарлы (бронза)

• 100 м баттерфляй — Фархад Ширмаммедли (золото), Амин Оруджлу (серебро), Ниджат Гияси (бронза)

• 100 м брасс — Егор Майницкий (золото), Исмет Асланов (серебро), Васиф Наджафли (бронза)

• 100 м на спине — Октаай Гусейнов (золото), Нихад Юсибов (серебро), Тимур Никифоров (бронза)

• 50 м вольным стилем — Орхан Алиев (золото), Аяз Зарбалиев (серебро), Даниял Мухаммед (бронза)

• 200 м комплексное плавание — Егор Майницкий (золото), Тимур Никифоров (серебро), Юсиф Софиев (бронза)

• Эстафета 4×100 м комплекс — Даниял Мухаммед, Амиргусейн Гянджех, Рамал Садыглы, Артем Новоторжин (золото); Тофик Ахмедзаде, Тимур Никифоров, Амин Оруджлу, Ислам Янклычев (серебро); Мансур Багиров, Исмет Асланов, Юсиф Софиев, Осман Гарибов (бронза)

Награды победителям вручали министр молодежи и спорта Азербайджанской Республики Фарид Гаибов, президент Федерации плавания Азербайджана Заур Алиев, вице-президент федерации Халиг Илдырымзаде и член Исполнительного комитета федерации Руслан Алекперов.

В своей вступительной речи президент ASF Заур Алиев подчеркнул: «Основная цель Gəncə Cup — поддержка развития плавания в стране, выявление новых талантов и подготовка наших спортсменов к предстоящим международным соревнованиям. Этот турнир также станет прочной основой подготовки к Играм СНГ».

Напомним, что город Гянджа примет ряда спортивных дисциплин, включая плавание, в рамках III Игр СНГ. Торжественные церемонии открытия и закрытия состоятся соответственно 28 сентября и 8 октября на городском стадионе, а соревнования по плаванию пройдут с 27 сентября по 2 октября во Дворце спорта Гянджи.

Европа отбивается от российских беспилотников. Заявление Зеленского
Европа отбивается от российских беспилотников. Заявление Зеленского обновлено 21:23; видео
21:23 7461
Летят дроны. Летят утки. Летят слова
Летят дроны. Летят утки. Летят слова горячая тема; все еще актуально
13:26 3515
У Трампа заявили, что без Китая Россия не сможет продолжать войну
У Трампа заявили, что без Китая Россия не сможет продолжать войну
21:59 187
Сирия без Асада: аш-Шараа рассказал о договоренности с Кремлем
Сирия без Асада: аш-Шараа рассказал о договоренности с Кремлем
21:41 511
Аргентина не против отправить военных в Украину
Аргентина не против отправить военных в Украину
20:33 780
Зеленский рассказал, где сломается российская армия
Зеленский рассказал, где сломается российская армия
20:00 3151
Трамп: «Это война Байдена и Зеленского, не тратьте мое время»
Трамп: «Это война Байдена и Зеленского, не тратьте мое время»
15:29 6400
Америка в шаге от гражданской войны
Америка в шаге от гражданской войны главная тема; все еще актуально
13:04 4123
НАТО учится быстро перебрасывать войска в Литву
НАТО учится быстро перебрасывать войска в Литву
19:01 874
А чего еще было ожидать от Трампа?
А чего еще было ожидать от Трампа?
18:43 2646
Польша на взводе: армия растет, танки едут, добровольцы строятся
Польша на взводе: армия растет, танки едут, добровольцы строятся
18:24 2537

ЭТО ВАЖНО

Европа отбивается от российских беспилотников. Заявление Зеленского
Европа отбивается от российских беспилотников. Заявление Зеленского обновлено 21:23; видео
21:23 7461
Летят дроны. Летят утки. Летят слова
Летят дроны. Летят утки. Летят слова горячая тема; все еще актуально
13:26 3515
У Трампа заявили, что без Китая Россия не сможет продолжать войну
У Трампа заявили, что без Китая Россия не сможет продолжать войну
21:59 187
Сирия без Асада: аш-Шараа рассказал о договоренности с Кремлем
Сирия без Асада: аш-Шараа рассказал о договоренности с Кремлем
21:41 511
Аргентина не против отправить военных в Украину
Аргентина не против отправить военных в Украину
20:33 780
Зеленский рассказал, где сломается российская армия
Зеленский рассказал, где сломается российская армия
20:00 3151
Трамп: «Это война Байдена и Зеленского, не тратьте мое время»
Трамп: «Это война Байдена и Зеленского, не тратьте мое время»
15:29 6400
Америка в шаге от гражданской войны
Америка в шаге от гражданской войны главная тема; все еще актуально
13:04 4123
НАТО учится быстро перебрасывать войска в Литву
НАТО учится быстро перебрасывать войска в Литву
19:01 874
А чего еще было ожидать от Трампа?
А чего еще было ожидать от Трампа?
18:43 2646
Польша на взводе: армия растет, танки едут, добровольцы строятся
Польша на взводе: армия растет, танки едут, добровольцы строятся
18:24 2537
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться