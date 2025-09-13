Успешно завершился первый день Gəncə Cup 2025

В городе Гянджа проходит тестовый турнир по плаванию в рамках подготовки к Играм СНГ.
Соревнования «Gəncə Cup 2025», стартовавшие 13 сентября во Дворце спорта Гянджи, организованы совместно Министерством молодежи и спорта, Федерацией плавания Азербайджана (ASF) и Операционной компанией Бакинского городского кольца.
Турнир успешно продолжается: в нем участвуют более 200 спортсменов, представляющих 24 клуба. В первый день в бассейне царила напряженная и захватывающая борьба — пловцы продемонстрировали как силу, так и высокий профессионализм.
Победители первого дня
Женщины
• 200 м вольным стилем — Марьям Джавадова (золото), Настя Гнуссина (серебро), Александра Слепенко (бронза)
• 100 м баттерфляй — Мехри Абдурахманлы (золото), Александра Слепенко (серебро), Нармин Рамазанова (бронза)
• 100 м брасс — Анастасия Боборыкина (золото), Вероника Шандыбина (серебро), Джахан Набиева (бронза)
• 100 м на спине — Властилина Хасянова (золото), Сафия Гаджиева (серебро), Айша Самедова (бронза)
• 50 м вольным стилем — Мярьям Джавадова (золото), Хадиджа Гасымзаде (серебро), Александра Слепенко (бронза)
• 200 м комплексное плавание — Сафия Самедова (золото), Маргарита Майницкая (серебро), Айла Гусейнова (бронза)
• Эстафета 4×100 м комплекс — Властилина Хасянова, Анастасия Гнуссина, Мехри Абдурахманлы, Марьям Джавадова (золото); Сафия Гаджиева, Сафия Медведева, Дениз Топчубашова, Маргарита Майницкая (серебро); Нигяр Мамедли, Айша Самедова, Александра Слепенко, Сафия Самедова (бронза)
Мужчины
• 200 м вольным стилем — Рамал Садыглы (золото), Амиргусейн Гянджех (серебро), Мехди Мухтарлы (бронза)
• 100 м баттерфляй — Фархад Ширмаммедли (золото), Амин Оруджлу (серебро), Ниджат Гияси (бронза)
• 100 м брасс — Егор Майницкий (золото), Исмет Асланов (серебро), Васиф Наджафли (бронза)
• 100 м на спине — Октаай Гусейнов (золото), Нихад Юсибов (серебро), Тимур Никифоров (бронза)
• 50 м вольным стилем — Орхан Алиев (золото), Аяз Зарбалиев (серебро), Даниял Мухаммед (бронза)
• 200 м комплексное плавание — Егор Майницкий (золото), Тимур Никифоров (серебро), Юсиф Софиев (бронза)
• Эстафета 4×100 м комплекс — Даниял Мухаммед, Амиргусейн Гянджех, Рамал Садыглы, Артем Новоторжин (золото); Тофик Ахмедзаде, Тимур Никифоров, Амин Оруджлу, Ислам Янклычев (серебро); Мансур Багиров, Исмет Асланов, Юсиф Софиев, Осман Гарибов (бронза)
Награды победителям вручали министр молодежи и спорта Азербайджанской Республики Фарид Гаибов, президент Федерации плавания Азербайджана Заур Алиев, вице-президент федерации Халиг Илдырымзаде и член Исполнительного комитета федерации Руслан Алекперов.
В своей вступительной речи президент ASF Заур Алиев подчеркнул: «Основная цель Gəncə Cup — поддержка развития плавания в стране, выявление новых талантов и подготовка наших спортсменов к предстоящим международным соревнованиям. Этот турнир также станет прочной основой подготовки к Играм СНГ».
Напомним, что город Гянджа примет ряда спортивных дисциплин, включая плавание, в рамках III Игр СНГ. Торжественные церемонии открытия и закрытия состоятся соответственно 28 сентября и 8 октября на городском стадионе, а соревнования по плаванию пройдут с 27 сентября по 2 октября во Дворце спорта Гянджи.