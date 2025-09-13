Успешно завершился первый день Gəncə Cup 2025

Турнир успешно продолжается: в нем участвуют более 200 спортсменов, представляющих 24 клуба. В первый день в бассейне царила напряженная и захватывающая борьба — пловцы продемонстрировали как силу, так и высокий профессионализм.

Соревнования «Gəncə Cup 2025», стартовавшие 13 сентября во Дворце спорта Гянджи, организованы совместно Министерством молодежи и спорта, Федерацией плавания Азербайджана (ASF) и Операционной компанией Бакинского городского кольца.

В городе Гянджа проходит тестовый турнир по плаванию в рамках подготовки к Играм СНГ.

Награды победителям вручали министр молодежи и спорта Азербайджанской Республики Фарид Гаибов, президент Федерации плавания Азербайджана Заур Алиев, вице-президент федерации Халиг Илдырымзаде и член Исполнительного комитета федерации Руслан Алекперов.

В своей вступительной речи президент ASF Заур Алиев подчеркнул: «Основная цель Gəncə Cup — поддержка развития плавания в стране, выявление новых талантов и подготовка наших спортсменов к предстоящим международным соревнованиям. Этот турнир также станет прочной основой подготовки к Играм СНГ».

Напомним, что город Гянджа примет ряда спортивных дисциплин, включая плавание, в рамках III Игр СНГ. Торжественные церемонии открытия и закрытия состоятся соответственно 28 сентября и 8 октября на городском стадионе, а соревнования по плаванию пройдут с 27 сентября по 2 октября во Дворце спорта Гянджи.